Отказ во взыскании с «Новосибирскавтодора» 713,8 млн рублей устоял в апелляции
Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ФКУ «Ространсмодернизация» на отказ во взыскании с АО «Новосибирскавтодор» 713,8 млн руб. неосновательного обогащения, связанного с удорожанием работ в рамках реконструкции аэропорта Толмачево. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части постановления пока не опубликованы.
«Ространсмодернизация» подала иск с требованием о возврате в федеральный бюджет средств в октябре 2025 года. Контракт на выполнение работ с подрядчиком был заключен в декабре 2019 года. При этом в 2022 году стороны подписали допсоглашение, увеличившее стоимость работ более чем на 17,8% или 642 млн руб. — с изначальных 3,6 млрд руб. до 4,75 млрд руб. Удорожание подрядчик обосновал резким ростом цен на строительные ресурсы, применив постановление Правительства РФ № 1315.
Суд первой инстанции в иске отказал. Согласно заключению эксперта, полученные «Новосибирскавтодором» в качестве компенсации средства соответствовали реальному удорожанию строительных ресурсов — то есть неосновательного обогащения не возникло.