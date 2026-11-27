«Ространсмодернизация» подала иск с требованием о возврате в федеральный бюджет средств в октябре 2025 года. Контракт на выполнение работ с подрядчиком был заключен в декабре 2019 года. При этом в 2022 году стороны подписали допсоглашение, увеличившее стоимость работ более чем на 17,8% или 642 млн руб. — с изначальных 3,6 млрд руб. до 4,75 млрд руб. Удорожание подрядчик обосновал резким ростом цен на строительные ресурсы, применив постановление Правительства РФ № 1315.