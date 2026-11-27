ГАТИ предупредила петербургских водителей о новых ограничениях движения в городе. В сообщении инспекции сказано, что с 30 ноября по 13 декабря 2026 года будет нельзя проехать по Заводской улице (территория Усть-Славянки) из-за строительства газопровода.