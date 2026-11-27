Строительство газопровода перекроет движение на Заводской улице в Петербурге
ГАТИ предупредила петербургских водителей о новых ограничениях движения в городе. В сообщении инспекции сказано, что с 30 ноября по 13 декабря 2026 года будет нельзя проехать по Заводской улице (территория Усть-Славянки) из-за строительства газопровода.
Для движения транспорта закроют участок от дома 14 литера А по Заводской улице до тупика. Повторное перекрытие, по данным ГАТИ, запланировано на период с 8 по 11 февраля 2027 года.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что в Василеостровском, Калининском и Петродворцовом районах Петербурга будет сложно проехать с 28 ноября.