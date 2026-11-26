Ремонт дорожного покрытия и трамвайных путей, а также прокладка инженерных сетей усложнят жизнь водителям с 28 ноября в Василеостровском, Калининском и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга. О сложностях на дорогах предупредили в ГАТИ.