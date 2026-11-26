В трех районах Петербурга будет сложно проехать с 28 ноября
Ремонт дорожного покрытия и трамвайных путей, а также прокладка инженерных сетей усложнят жизнь водителям с 28 ноября в Василеостровском, Калининском и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга. О сложностях на дорогах предупредили в ГАТИ.
В Василеостровском районе до 1 декабря из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение транспорта по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы. В обратную сторону по тому же отрезку пути движение будет закрыто.
В Калининском районе до 11 декабря в связи с ремонтом трамвайных путей сложно будет проехать на пересечении проспекта Просвещения с улицей Брянцева.
В Петродворцовом районе до 11 января 2027 года из-за прокладки инженерных сетей ограничат движение транспорта в городе Ломоносов по Владимирской улице от Петровского переулка до Александровской улицы.