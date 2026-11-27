ООО «Завод реабилитационного оборудования Союзтех» («ЗРО Союзтех») разработало лыжные сани (бобы) для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслом-коляской. Изделия были созданы для участия в Паралимпийских играх совместно с центром адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области, а также с тренерами и спортсменами региона, сообщает пресс-служба компании.