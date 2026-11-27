Новосибирская компания разработала лыжные сани для паралимпийцев
ООО «Завод реабилитационного оборудования Союзтех» («ЗРО Союзтех») разработало лыжные сани (бобы) для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслом-коляской. Изделия были созданы для участия в Паралимпийских играх совместно с центром адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области, а также с тренерами и спортсменами региона, сообщает пресс-служба компании.
По данным организации, при разработке использовались материалы только российского производства. Вес разработки составляет 5 кг, что дает возможность транспортировки изделий без особых проблем.
Согласно ЕГРЮЛ, ООО «ЗРО Союзтех» было зарегистрировано в январе 2025 года в Новосибирске. Компания занимается производством инвалидных колясок. Генеральным директором является Илья Гнатуша, который также выступает единственным учредителем.