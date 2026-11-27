Сильнее всего число бань сократилось в Краснодаре — на 19,3%, до 130 организаций. Челябинск разделил второе место в рейтинге с Самарой — здесь уменьшение тоже составило 3,7%, до 158 заведений. В среднем по стране миллионники показали падение количества бань на 1,6%. При этом в пяти мегаполисах наблюдается обратная динамика. В Ростове-на-Дону число подобных организаций выросло на 9,1%, до 144; в Волгограде — на 4,2%, до 75; в Санкт-Петербурге — на 3,6%, до 350; в Уфе — на 3,4%, до 121; в Перми — на 2,2%, до 183.