На заводе «Хромпик» заявили о проблемах с отгрузкой товара и задержках зарплат
«Хромпик» (Первоуральск, Свердловская область, входит в ГК «Полипласт») столкнулся с временными трудностями при отгрузке продукции конечным потребителям из-за сложившейся рыночной ситуации и внешних логистических ограничений, сообщили «Ъ-Урал» на предприятии в ответ на запрос. В компании пояснили, что сейчас оптимизируют внутренние процессы, чтобы сохранить стабильную работу завода на период решения логистических вопросов.
Ранее сообщалось, что сотрудникам задерживают заработную плату. На предприятии «Ъ-Урал» уточнили, что проблему решают. «Задержка по выплатам персоналу носит временный характер. На сегодня расчеты с сотрудниками производятся. Начисления осуществляются с учетом положенной по закону денежной компенсации за каждый день просрочки. Руководство находится в постоянном открытом диалоге с работниками и профильными ведомствами»,— прокомментировали в АО «Хромпик».
Несмотря на возникшие трудности, предприятие продолжает реализацию программы комплексной модернизации производства.
АО «Хромпик» — один из крупнейших российских производителей хромовых соединений и одно из ключевых промышленных предприятий Свердловской области. По итогам 2025 года объем отгрузки продукции составил около 55,1 млрд руб., что в 2,5 раза превышает показатель 2024 года. За девять месяцев 2026 года предприятие отгрузило продукцию на 33,7 млрд руб. В 2023 году завод перешел под контроль группы компаний «Полипласт». ГК «Полипласт» специализируется на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности.