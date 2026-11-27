«Хромпик» (Первоуральск, Свердловская область, входит в ГК «Полипласт») столкнулся с временными трудностями при отгрузке продукции конечным потребителям из-за сложившейся рыночной ситуации и внешних логистических ограничений, сообщили «Ъ-Урал» на предприятии в ответ на запрос. В компании пояснили, что сейчас оптимизируют внутренние процессы, чтобы сохранить стабильную работу завода на период решения логистических вопросов.