Завод «Русский хром 1915» в Первоуральске сменил собственника

Группа компаний «Полипласт» приобрела 100% акций завода «Русский Хром 1915», говорится в сообщении предприятия. Ранее завод входил в MidUral Group Сергея Гильварга. Стоимость сделки не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод "Русский хром 1915"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Завод "Русский хром 1915"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что со сменой собственника предприятие вернет свое историческое название «Хромпик».

«Русский хром 1915» расположен в Первоуральске. Занимается производством хромовых соединений, которые используются в металлургии, машиностроении и производстве чистящих средств. Кроме того, выпускает хромовые соли реактивной квалификации для химической промышленности.

ГК «Полипласт» специализируется на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности и имеет широкую географию поставок по всему миру.

Николай Яблонский

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте