«Распродажа в “черную пятницу”? Да ну ее, бро. Кому не нравятся хорошие распродажи и сумасшедшие скидки? Но сейчас я от всего этого, честно говоря, устал — сравнивать предложения, что-то покупать... К тому же после Дивали (неделя распродаж в октябре, приуроченная к национальному индийскому празднику.— “Ъ”) мне, по правде говоря, ничего особо и не нужно. Мне кажется, я так долго охотился за скидками, что просто выдохся»,— признается 27-летний специалист по маркетингу Шуарья Сингх в интервью India Today. Такие же настроения наблюдаются и среди индийских пользователей в интернете. Месяц подходит к концу, предпраздничный шопинг в честь Дивали еще свеж в памяти — как и в банковских выписках. В социальных сетях уже вовсю гуляют мемы вроде: «На моем банковском счету нет ничего, кроме моего имени».