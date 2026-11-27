«На моем банковском счету нет ничего, кроме моего имени»
Как проходит «черная пятница» в разных странах мира: обзор СМИ
Начавшаяся в США традиция устраивать скидки на различные товары в конце ноября, известная как «черная пятница», уже давно стала международным явлением. Аналитики рассматривают показатели продаж в этот день как показатель покупательской способности граждан и состояния экономики. В этом году на потребительские настроения в США повлияли война с Ираном и рост инфляции, а в некоторых странах люди задаются вопросом, нужен ли им американский фестиваль распродаж, если у них есть местные аналоги.
Associated Press (Нью-Йорк, США)
«Черная пятница» — это уже не только подарки. Потребители запасаются товарами повседневного спроса
В этом году день, который когда-то считался неофициальным началом сезона праздничных покупок, для стороннего наблюдателя может скорее напоминать финальный отрезок футбольного матча. «Это уже не просто момент, когда люди покупают подарки,— отмечает Кайла Шварц из технологической компании Salesforce.— Покупатели также приобретают повседневные вещи, и это способствует значительному росту общих расходов».
В этом году предпраздничный шопинг в США проходит на фоне экономической ситуации, характеризующейся недовольством избирателей из-за цен на бензин — рост которых подстегивается войной США с Ираном, а также высокой общей инфляцией.
Аналитики и экономисты внимательно следят за объемами розничных трат в течение пяти дней — с Дня благодарения до «киберпонедельника», чтобы оценить финансовую устойчивость потребителей и коммерческие перспективы на предстоящий год. Поскольку скидки начинаются задолго до самой «черной пятницы», некоторые покупатели, чтобы запастись товарами на длительный срок, приобретают средства личной гигиены и одежду, которые в другое время купили бы позже, отмечают аналитики.
India Today (Нойда, Индия)
«Черная пятница» в Индии: нужен ли нам еще один фестиваль шопинга?
«Распродажа в “черную пятницу”? Да ну ее, бро. Кому не нравятся хорошие распродажи и сумасшедшие скидки? Но сейчас я от всего этого, честно говоря, устал — сравнивать предложения, что-то покупать... К тому же после Дивали (неделя распродаж в октябре, приуроченная к национальному индийскому празднику.— “Ъ”) мне, по правде говоря, ничего особо и не нужно. Мне кажется, я так долго охотился за скидками, что просто выдохся»,— признается 27-летний специалист по маркетингу Шуарья Сингх в интервью India Today. Такие же настроения наблюдаются и среди индийских пользователей в интернете. Месяц подходит к концу, предпраздничный шопинг в честь Дивали еще свеж в памяти — как и в банковских выписках. В социальных сетях уже вовсю гуляют мемы вроде: «На моем банковском счету нет ничего, кроме моего имени».
Но мы снова поддаемся искушению что-нибудь купить. Рекламные акции и уведомления о скидках преследуют нас повсюду. Стоит лишь кликнуть по одному из таких объявлений — и алгоритмы тут же завалят вас новыми предложениями. Показательный пример: в стране, где, кажется, распродажи устраивают по любому поводу — будь то праздник или другое событие, действительно ли нам нужен еще один «фестиваль шопинга»? И, что еще важнее, радуют ли нас вообще подобные мероприятия?
NDR (Гамбург, Германия)
«Черная неделя» в опере и театрах: культура заманивает скидками
«Черная неделя», «черная пятница» или «киберпонедельник» — в эти дни одна скидка сменяет другую. Театры, оперы и магазины пластинок тоже заманивают выгодными предложениями. Гамбургский оперный театр делает это впервые. Совместимы ли культура и потребительский ажиотаж?
Скидки на телевизоры, дорогие кроссовки и смартфоны — но также и на билеты в оперу. Гамбургская опера преподнесла (свои скидки.— “Ъ”) с легкой иронией — и некоторой критикой потребления: «Никаких свитеров, которые садятся после второй стирки. Никакой техники, которая устареет уже в следующем году. Только впечатления и переживания, о которых вы будете помнить долго».
Театр Нижней Саксонии в Хильдесхайме делает это уже в четвертый раз. Но не разжигает ли театр тем самым ту самую потребительскую лихорадку, которую со сцены или в статьях критикует? «Наша цель — привлечь в театр как можно больше людей,— говорят (в этом театре.— “Ъ”).— У нас есть скидки каждый месяц. В этом месяце мы воспользуемся тем, что и так привлекает много внимания».
The Straits Times (Сингапур, Сингапур)
«Черная пятница»? Нет, спасибо, говорят некоторые бренды
Пока большинство брендов предлагают большие скидки в «черную пятницу», чтобы привлечь покупателей, некоторые отказываются от этого. Они хотят защитить прибыльность, доказать свою экологичность или просто выделиться и попытаться совпасть с растущим числом потребителей, настороженно относящихся постоянным акциям.
В Италии модный бренд Pinko в 2026 году впервые не будет участвовать в «черной пятнице». Председатель правления Пьетро Негра сказал, что скидки могут стать порочным кругом: «Мы не хотим такого рода отношений с покупателями, и такие условия не обеспечат будущее сектора».
У ритейлеров по всему миру был тяжелый год: война в Иране подпитывает инфляцию. Чтобы потребители, которым и так не хватает денег, что-то купили, им нужны более существенные скидки. Но если такие гиганты, как Amazon, могут позволить себе сильно снижать цены, захватывая большую часть трафика в «черную пятницу», то для небольших брендов эта лихорадка скидок может стать обоюдоострым мечом, негативно влияя на рентабельность и способствуя тому, что покупатели с неохотой платят полную стоимость в остальное время.