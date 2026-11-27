После резонансного инцидента под Гатчиной полиция устроила масштабный рейд
В Гатчинском районе Ленобласти 27 ноября проходит масштабный полицейский рейд. Поводом стал резонансный случай в конце октября, когда, по данным полиции, компания молодых людей решила открыто противостоять законным требованиям сотрудников ГАИ, остановивших машину для проверки документов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В рейде участвуют следователи СУ СК по Ленинградской области. Задействованы почти все службы Главка: уголовный розыск, ППС, участковые, экономическая полиция, Госавтоинспекция и кинологи.
Каждое подразделение работает по своему направлению. ГИБДД проверяет транспорт, участковые и сыщики обходят адреса граждан, состоящих на профилактическом учете, экономическая полиция осматривает торговые точки, в том числе продающие алкоголь, и проверяет документы на товар.
Комплексные проверки, как сказано в сообщении, направлены на укрепление правопорядка и пресечение нарушений. Такие мероприятия находятся на особом контроле руководства Главка, и их продолжат.
Подробности о драке с полицией в деревне под Гатчиной, когда в конфликт с правоохранителями оказались вовлечены более 15 агрессивно настроенных местных жителей, читайте в материале «Страх и ненависть в Сяськелево».