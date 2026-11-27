В Гатчинском районе Ленобласти 27 ноября проходит масштабный полицейский рейд. Поводом стал резонансный случай в конце октября, когда, по данным полиции, компания молодых людей решила открыто противостоять законным требованиям сотрудников ГАИ, остановивших машину для проверки документов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.