Страх и ненависть в Сяськелево
Полиция установила всех причастных к крупной потасовке с гаишниками под Гатчиной
Несколько человек, включая несовершеннолетних, стали фигурантами уголовных дел после драки с полицией в деревне Сяськелево в Ленинградской области. Инцидент произошел 25 октября, после того как сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль, за рулем которого оказался нетрезвый подросток, разъезжающий без водительских прав вместе с друзьями. Всего в конфликт с правоохранителями оказались вовлечены более 15 агрессивно настроенных местных жителей, пытавшихся отбить задержанных у гаишников.
Как сообщили в Главном управлении МВД России по региону, личности всех, кто оказался втянут в конфликт с сотрудниками Госавтоинспекции в деревне Сяськелево Гатчинского района Ленобласти, установлены. Задержанию правонарушителей, по данным главка, мешали полтора десятка человек, причем некоторые пускали в ход ноги. Так, на попавшей в сеть записи видно, как одного из полицейских, который удерживает человека на земле, подбежавший мужчина бьет с размаху ногой, другой его коллега получает сильный толчок, пока толпа кричит на работников ДПС. Все это происходило на глазах у командира и напарников.
Всего пострадали двое инспекторов. В потасовку, по оценкам ведомства, оказалось вовлечено более 15 граждан.
Сам инцидент произошел в ночь на 25 октября. Гаишниками был остановлен автомобиль Peugeot без номерных знаков. За рулем находился 17-летний подросток, у которого не было водительских прав, а в салоне сидели еще трое его друзей. Во время проверки документов пассажиры вышли из машины и начали вести себя агрессивно.
Ситуация быстро вышла из-под контроля, когда к месту происшествия подтянулись местные жители, попытавшиеся освободить задержанных. Экипаж запросил подкрепление. «Прибывшие полицейские предприняли усилия, чтобы не допустить вмешательства в происходящее прибывающих на место местных жителей. Однако наиболее агрессивно настроенные граждане оказали активное сопротивление сотрудникам»,— пояснили в ведомстве.
5 ноября в ГУ МВД показали двоих фигурантов дела. 25-летняя девушка, которую на данный момент единственную отправили в СИЗО за применение насилия к представителям власти, рассказала свою версию. По ее словам, в тот вечер она и ее знакомые стали свидетелями, как инспекторы задерживали правонарушителя без прав. Обвиняемая утверждает, что не осталась в стороне: «Мы подошли поинтересоваться, что произошло. Один мой знакомый начал с ним бороться. Кто-то начал кричать: “Они душат, он умирает”. Я подошла и начала пинать ногами и парня, и сотрудника»,— цитирует ее слова пресс-служба.
По словам фигурантки, таким способом она хотела остановить конфликт, а цели причинить вред никому не было. Осознав последствия, она заявила: «Тюрьма — страшное место, страшнее, наверное, только морг». И добавила, что раскаивается и хочет извиниться перед каждым полицейским.
Второй обвиняемый, молодой человек, был куда более краток. «Сожалею, что присутствовал там»,— сказал он после паузы и добавил извинение перед сотрудником «за свой поганый язык». Еще один доставленный в полицию также попросил прощения.
По факту нападения на полицейских задержаны девушка и трое молодых людей, двоим из которых по 17 лет. В полиции предупредили, что отвечать перед законом предстоит не только зачинщикам, но и их группе поддержки. Кроме того, в отношении родителей подростков начато административное расследование.
Отметим, что жалобы на подростков в Сяськелево, нарушающих правила дорожного движения, начали появляться еще летом. Местные жители сетовали, что юные гонщики на питбайках мешали движению машин и в целом реагировали грубо на замечания. В конце сентября в Госавтоинспекции сообщили, что стражи порядка пресекли «опасные покатушки» несовершеннолетних на мототехнике. «Уважаемые родители! Помните, что именно вы несете ответственность за действия своих детей. Обеспечьте надежное хранение ключей от транспортных средств и ни при каких обстоятельствах не допускайте детей к управлению техникой без соответствующего водительского удостоверения и навыков вождения», — предупредили тогда в ГАИ.
Отметим, что жалобы на подростков в Сяськелево, нарушающих правила дорожного движения, начали появляться еще летом. Местные жители сетовали, что юные гонщики на питбайках мешали движению машин и в целом реагировали грубо на замечания. В конце сентября в Госавтоинспекции сообщили, что стражи порядка пресекли «опасные покатушки» несовершеннолетних на мототехнике. «Уважаемые родители! Помните, что именно вы несете ответственность за действия своих детей. Обеспечьте надежное хранение ключей от транспортных средств и ни при каких обстоятельствах не допускайте детей к управлению техникой без соответствующего водительского удостоверения и навыков вождения»,— предупредили тогда в ГАИ.