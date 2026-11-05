Страх и ненависть в Сяськелево

Как сообщили в Главном управлении МВД России по региону, личности всех, кто оказался втянут в конфликт с сотрудниками Госавтоинспекции в деревне Сяськелево Гатчинского района Ленобласти, установлены. Задержанию правонарушителей, по данным главка, мешали полтора десятка человек, причем некоторые пускали в ход ноги. Так, на попавшей в сеть записи видно, как одного из полицейских, который удерживает человека на земле, подбежавший мужчина бьет с размаху ногой, другой его коллега получает сильный толчок, пока толпа кричит на работников ДПС. Все это происходило на глазах у командира и напарников.