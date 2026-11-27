На Дону для лечения онкобольных не хватает 11 аппаратов лучевой терапии
В Ростовской области не хватает 11 аппаратов для дистанционной лучевой терапии. Такие данные приведены в обновленной региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями», утвержденной правительством области. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
В 2025 году в регионе впервые выявили 14 214 случаев злокачественных новообразований. Доля опухолей, обнаруженных на I и II стадиях, составила 63,72%. Для сравнения: в 2016 году этот показатель находился на уровне 54,31%, в 2020 году — 59,64%. Одновременно увеличивается доля пациентов, состоящих на диспансерном учете пять и более лет: с 56,1% в 2016 году до 67,1% в 2025-м. Одногодичная летальность — доля пациентов, умерших в течение первого года после установления диагноза, — за тот же период снизилась с 14,7% до 12,3%.
В прошлом году профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию прошли 1,844 млн жителей области — 89,8% от числа подлежавших обследованию. В рамках этих мероприятий было выявлено 1 181 злокачественное новообразование. Кроме того, по результатам анализа 328,5 тыс. анкет онкоскрининга обнаружили 226 пациентов с онкологическими заболеваниями. Для ранней диагностики рака шейки матки провели 183,2 тыс. исследований методом жидкостной цитологии, выявив 628 злокачественных новообразований. В рамках скрининга рака молочной железы выполнили 458,7 тыс. маммографий — 71,3% от числа женщин, которым такое обследование полагалось.
Вместе с тем авторы программы отмечают, что около четверти взрослого населения Ростовской области не обращается за медицинской помощью в течение года и более, в том числе в профилактических целях. Это создает риск позднего выявления онкологических заболеваний.
В радиотерапевтическом отделении Таганрогского филиала областного онкодиспансера работает один линейный ускоритель, позволяющий проводить 3D- и конформную лучевую терапию. Региону необходимы еще как минимум четыре таких аппарата. Всего в онкологической службе области насчитывается девять рентгенотерапевтических аппаратов и один аппарат для контактной радиотерапии. Три имеющихся аппарата дистанционной гамма-терапии эксплуатируются до 18–20 часов в сутки.
В 2025 году в регионе провели 4 483 случая лучевого лечения — как самостоятельного метода, так и в сочетании с другими способами терапии. Для проведения компьютерной и магнитно-резонансной диагностики в медицинских организациях области работают 98 аппаратов КТ и 37 аппаратов МРТ. За прошлый год на них выполнили 547,8 тыс. компьютерно-томографических и 121 тыс. магнитно-резонансных исследований.
До 2030 года в областном онкодиспансере планируется построить отделение радиологии с линейным ускорителем. Проектная документация находится на рассмотрении в региональной государственной экспертизе. Кроме того, в 2028 году намерены построить новый корпус отделения радионуклидной терапии и диагностики с циклотронно-радиохимическим блоком и циклотроном для лечения радиофармпрепаратами.