В 2025 году в регионе впервые выявили 14 214 случаев злокачественных новообразований. Доля опухолей, обнаруженных на I и II стадиях, составила 63,72%. Для сравнения: в 2016 году этот показатель находился на уровне 54,31%, в 2020 году — 59,64%. Одновременно увеличивается доля пациентов, состоящих на диспансерном учете пять и более лет: с 56,1% в 2016 году до 67,1% в 2025-м. Одногодичная летальность — доля пациентов, умерших в течение первого года после установления диагноза, — за тот же период снизилась с 14,7% до 12,3%.