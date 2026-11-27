Айрату Ахметшину 53 года. Должность главного федерального инспектора по Татарстану занимал с августа 2026 года. До этого он семь лет руководил следственным управлением СК России по Нижегородской области, в 2017–2019 годах возглавлял управление по Кировской области, а в 2011–2017 годах был заместителем руководителя татарстанского управления. Карьеру начал в прокуратуре Казани.