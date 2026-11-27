Главный федеральный инспектор по Татарстану стал представителем Путина в коллегии судей
Айрат Ахметшин сменил на этом посту Виктора Демидова
Президент России Владимир Путин назначил главного федерального инспектора по Татарстану Айрата Ахметшина своим представителем в квалификационной коллегии судей республики. Это следует из указа президента.
Ранее эту должность занимал Виктор Демидов. От полномочий представителя президента в коллегии его освободили 12 октября.
Айрату Ахметшину 53 года. Должность главного федерального инспектора по Татарстану занимал с августа 2026 года. До этого он семь лет руководил следственным управлением СК России по Нижегородской области, в 2017–2019 годах возглавлял управление по Кировской области, а в 2011–2017 годах был заместителем руководителя татарстанского управления. Карьеру начал в прокуратуре Казани.