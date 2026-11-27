Депутаты областной думы единогласно поддержали этот закон на сегодняшнем заседании. «Так мы отвечаем на запрос родителей: электронные системы для парения все чаще используют школьники. Тревогу за детей полностью разделяю. Историй, как вейпы калечат здоровье подростков, все больше — и мы не имеем права мириться с этим»,— заявил глава региона.