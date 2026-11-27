Продажу вейпов и жидкостей к ним запретят в Тюменской области с марта
В Тюменской области с 1 марта 2027 года вступит в силу запрет на продажу вейпов и жидкостей для них на территории региона, сообщил губернатор Александр Моор в своих соцсетях.
Депутаты областной думы единогласно поддержали этот закон на сегодняшнем заседании. «Так мы отвечаем на запрос родителей: электронные системы для парения все чаще используют школьники. Тревогу за детей полностью разделяю. Историй, как вейпы калечат здоровье подростков, все больше — и мы не имеем права мириться с этим»,— заявил глава региона.
Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) аналогичный запрет весной начнет действовать в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Ранее Госдума РФ приняла федеральный закон, позволяющий регионам с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года вводить локальные запреты на продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей.