Госдума разрешила регионам вводить запрет на продажу вейпов

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект о лицензировании торговли табаком. Одной из ключевых новелл инициативы стало предоставление регионам полномочий самостоятельно запрещать продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН), также известных как «вейпы».

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Законопроект был принят в первом чтении еще осенью 2025 года. К сегодняшним чтениям в него добавили поправку, позволяющую регионам с 1 марта 2027 года вводить запрет на реализацию ЭСДН на своей территории. Представлявший инициативу в парламенте председатель думского комитета по экономполитике Максим Топилин («Единая Россия», ЕР) заявил, что данная мера принимается по поручению президента России Владимира Путина.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин (ЕР) заявил, что Дума подверглась давлению в связи с данной инициативой: «Пытаются проводить очень жесткую работу с точки зрения шельмования депутатов, кто занимает позицию непреклонную, только для того, чтобы под какими бы то ни было предлогами отложить рассмотрение данного законопроекта».

Господин Володин отдельно подчеркнул, что инициатива не имеет ничего общего с запретами: «Это решение в интересах граждан».

Ранее общественная организация «Опора России», отстаивающая интересы малого и среднего предпринимательства, обратилась к президенту с просьбой поручить Госдуме и правительству исключить из законопроекта норму о праве регионов самостоятельно запрещать ЭСДН. По мнению представителей делового сообщества, дробление единого экономического пространства усложнит условия работы для бизнеса, а потребители продолжат покупать вейпы на теневом рынке.

Подробнее — в материале «Субъекты дают прикурить».

Степан Мельчаков