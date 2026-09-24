На Ямале с весны 2027 года запретят продажу вейпов и жидкостей к ним

Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли закон, запрещающий розничную продажу вейпов и жидкостей для них на территории округа, сообщили в правительстве региона. Запрет вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Кроме того, в законе закрепили список мест, где нельзя продавать табачную и никотинсодержащую продукцию. Среди них — детские оздоровительные организации, места проведения официальных спортивных соревнований, организации соцобслуживания, зоны отдыха у водных объектов (включая пляжи), а также религиозные объекты.

Председатель заксобрания Ямала Сергей Ямкин заявил, что у школьников формируется ложное представление о безопасности таких систем. «Обеспокоенность свободной продажей такой продукции жители ямальских городов высказывали на встречах с губернатором в рамках Честного маршрута. Тогда глава региона поддержал предложение о запрете, а сегодня его поддержали и депутаты ямальского парламента»,— сказал он.

Ранее Госдума РФ приняла федеральный закон, позволяющий регионам с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года вводить локальные запреты на продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей. Сейчас такой запрет действует, в частности, в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях, а также в Северной Осетии.

Ирина Пичурина