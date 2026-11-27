Строительство ТПУ «Главный» запланировано на пересечении улицы Свободы и Степана Разина (район Привокзальной площади). ТПУ «Шершни» — на Уфимском тракте, ТПУ «Западный» — на Западном Шоссе, ТПУ «Новоградский» — на Новоградском проспекте, ТПУ «Краснопольский» — на улице Новомеханической, ТПУ «Металлургический» — на 2-й Павелецкой улице, ТПУ «Северо-Восточный» — на Бродокалмакском тракте, ТПУ «Тракторозаводский» — на проспекте Ленина, ТПУ «Восточный» — на Копейском шоссе, ТПУ «Копейский» — на улице Сутягина на территории Копейского муниципального округа.