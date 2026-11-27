В Челябинске построят 10 транспортно-пересадочных узлов
Объекты должны появиться к 2033 году
К 2033 году в Челябинске должны быть построены 10 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Количество, зоны размещения и сроки реализации планов по их строительству указаны в новой редакции схемы территориального планирования Челябинской области, постановление о которой приняло правительство региона. Документ, подписанный председателем правительства области Иваном Куцевляком, опубликован на портале правовой информации.
Согласно новой редакции схемы, характеристики всех новых ТПУ идентичны: площадь каждого объекта — 1800 кв. м, 10 постов высадки/посадки, максимальная пропускная способность — до 10 посадок в минуту.
Строительство ТПУ «Главный» запланировано на пересечении улицы Свободы и Степана Разина (район Привокзальной площади). ТПУ «Шершни» — на Уфимском тракте, ТПУ «Западный» — на Западном Шоссе, ТПУ «Новоградский» — на Новоградском проспекте, ТПУ «Краснопольский» — на улице Новомеханической, ТПУ «Металлургический» — на 2-й Павелецкой улице, ТПУ «Северо-Восточный» — на Бродокалмакском тракте, ТПУ «Тракторозаводский» — на проспекте Ленина, ТПУ «Восточный» — на Копейском шоссе, ТПУ «Копейский» — на улице Сутягина на территории Копейского муниципального округа.