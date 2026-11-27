По версии следствия, гражданин К., будучи руководителем организации, с декабря 2023 года по май 2025 года умышленно скрывал деньги и имущество компании, за счет которых должны были уплачиваться налоги, сборы и страховые взносы. Речь идет о сумме, превышающей 45 млн рублей.