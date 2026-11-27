В Мурманской области рассмотрят дело о неуплате налогов на 45 млн рублей
В Мурманской области в Кандалакшском районном суде будет рассмотрено уголовное дело о сокрытии от налоговых органов более 45 млн рублей. Дело возбуждено по статье 199.2 УК РФ. Материалы приняты судом к производству, назначено судебное разбирательство.
По версии следствия, гражданин К., будучи руководителем организации, с декабря 2023 года по май 2025 года умышленно скрывал деньги и имущество компании, за счет которых должны были уплачиваться налоги, сборы и страховые взносы. Речь идет о сумме, превышающей 45 млн рублей.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал о бизнесмене из Ленобласти, который пойдет под суд за неуплату налогов на 82 млн рублей.