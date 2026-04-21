Бизнесмен из Ленобласти пойдет под суд за неуплату налогов на 82 млн рублей

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении владельца пищевого производства, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму 82 млн рублей. В ходе следствия обвиняемый полностью погасил задолженность перед бюджетом, его имущество находилось под арестом. Дело направлено в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие наложило арест на имущество фигуранта

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным регионального управления Следственного комитета, с января 2019 года по март 2021 года предприниматель систематически вносил ложные сведения в налоговые декларации, что позволило ему уклониться от уплаты обязательных платежей в особо крупном размере.

До передачи дела в суд задолженность по налогам была погашена в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу.

Кирилл Конторщиков