В понедельник, 23 ноября, суд назначил Хасану Узарову (признан иноагентом) штраф в размере 150 тыс. руб. по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента. Блогера уже дважды за год привлекали к административной ответственности, а с декабря 2025 года по май 2026 года он не предоставлял Минюсту в срок данные о своей деятельности.