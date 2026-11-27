В Оренбуржье суд второй раз за неделю оштрафовал блогера-иноагента Хасана Узарова
Он не сдал обязательную отчетность о своей деятельности
Суд в Оренбургской области оштрафовал блогера Хасана Узарова (признан иноагентом) на 35 тыс. руб. за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщила пресс-служба Первомайского районного суда.
Установлено, что блогер был включен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ, однако не предоставлял в уполномоченный орган обязательную отчетность. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.
В понедельник, 23 ноября, суд назначил Хасану Узарову (признан иноагентом) штраф в размере 150 тыс. руб. по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента. Блогера уже дважды за год привлекали к административной ответственности, а с декабря 2025 года по май 2026 года он не предоставлял Минюсту в срок данные о своей деятельности.
В реестр иноагентов блогер был внесен 20 декабря 2024 года. По данным Минюста, он распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Блогер также выступал против специальной военной операции на Украине и участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов.