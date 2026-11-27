В Пулково не принимают и не отправляют самолеты
Задержаны 11 рейсов
В аэропорту Пулково введены временные ограничения. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы, сообщила пресс-служба аэропорта.
По состоянию на 7:00 задержаны на два и более часа 11 рейсов. Путешественники, ожидающие своих рейсов, как отмечено в сообщении, обслуживаются в полном соответствии с Федеральными авиационными правилами.
«Безопасность — главный приоритет!» — сообщили в пресс-службе.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что в Ленобласти и Петербурге ночью была объявлена угроза БПЛА. Над Ленинградской областью, как сообщил глава региона Александр Дрозденко, ПВО сбили 44 беспилотника. Боевая работа продолжается.