В Четвертом кассационном суде в Краснодаре назначили нового судью
Судьей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, базирующегося в Краснодаре, назначена Виктория Ковтун. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 ноября 2026 года.
Назначение предусмотрено указом №873 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».
Ранее «Ъ—Кубань-Черноморье» писал, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила предупреждение судье Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерине Фрид из-за покупки двухуровневой квартиры в Краснодаре по цене значительно ниже рыночной. Коллегия признала в ее действиях дисциплинарный проступок, но не стала досрочно прекращать полномочия, как того добивался президиум Совета судей РФ.