Судье Четвертого кассационного суда объявили предупреждение из-за покупки квартиры
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила предупреждение судье Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерине Фрид из-за покупки двухуровневой квартиры в Краснодаре по цене значительно ниже рыночной. Коллегия признала в ее действиях дисциплинарный проступок, но не стала досрочно прекращать полномочия, как того добивался президиум Совета судей РФ. Об этом сообщает РАПСИ.
По данным докладчика, судья предоставила заведомо недостоверные и неполные сведения о доходах, а также лоббировала интересы ряда физических и юридических лиц при осуществлении профессиональной деятельности. В центре разбирательства оказалась квартира площадью 273 кв. м, приобретенная за 20 млн руб. Из этой суммы 10 млн руб. составила ипотека, еще 8 млн руб. предоставил брат судьи, 1 млн руб. — мать, оставшийся миллион был накоплен самостоятельно.
При этом, по оценке, представленной коллегии, рыночная стоимость аналогичной квартиры без ремонта начинается от 49 млн руб., а с отделкой может достигать 60–75 млн руб. Докладчик также обратил внимание на расходы семьи Фрид на обучение детей в частных школах и зарубежные поездки, которые, по его мнению, не соответствовали официально задекларированным доходам.
Екатерина Фрид пояснила, что переехала в Краснодар из Омска в 2019 году, продав там квартиру и другое имущество. По ее словам, в первые годы работы Четвертого кассационного суда судей не хватало, а оставшимся сотрудникам выплачивали значительные премии. Стоимость приобретенной недвижимости она считала существенной и не подозревала, что сделка может вызвать вопросы.
Судья также заявила, что квартира была передана с черновой отделкой, а крыша здания до сих пор протекает. Зарубежный отдых семьи, по ее словам, ограничивался поездками в Турцию один-два раза в год, преимущественно в период школьных каникул вне высокого сезона.
Обвинения в лоббировании интересов отдельных лиц Екатерина Фрид отвергла. Она пояснила, что практически никого не знала в Краснодаре, а дела, вызвавшие вопросы проверяющих, касались обычных земельных споров и не причинили ущерба ни государству, ни участникам разбирательств.