Екатерина Фрид пояснила, что переехала в Краснодар из Омска в 2019 году, продав там квартиру и другое имущество. По ее словам, в первые годы работы Четвертого кассационного суда судей не хватало, а оставшимся сотрудникам выплачивали значительные премии. Стоимость приобретенной недвижимости она считала существенной и не подозревала, что сделка может вызвать вопросы.