На особом контроле энергетиков остаются населенные пункты в центральной части Южного Урала. Всего к работам привлечены 258 специалистов и 85 единиц спецтехники, задействованы три резервных источника электроснабжения общей мощностью около 0,9 МВт. С челябинскими бригадами работает персонал Троицких, Магнитогорских и Челябинских городских электрических сетей, а также свердловского и пермского подразделений «Россети Урал».