Александровский суд возглавит судья из Чайковского
Председателем Александровского городского суда Пермского края назначена Александра Шлегель. Срок ее полномочий составит шесть лет. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 26 ноября.
Александра Шлегель в 2004 году окончила Пермский государственный университет, работала секретарем судебного заседания и делопроизводителем в Александровском суде, приставом, помощником и заместителем прокурора Губахи. С 2018 года — помощник судьи Губахинского суда. В августе 2020 года назначена судьей Чайковского городского суда Пермского края.
В настоящее время Александровский суд возглавляет Юлия Елистратова. Ее полномочия истекают в декабре 2026 года.