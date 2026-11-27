Суд приостановил рассмотрение гражданского дела экс-главы Новочеркасска
Рассмотрение гражданского дела в отношении бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко временно приостановлено. Запись об этом появилась в картотеке суда 26 ноября.
Причина — невозможность разрешить спор до завершения другого судебного процесса, исход которого имеет ключевое значение для первого дела. Господина Лысенко подозревают в получении взятки в особо крупном размере — более 6,4 млн руб.
В ноябре 2024 года оперативники задокументировали получение на тот момент действующим главой администрации Новочеркасска Юрием Лысенко через посредника земельного участка стоимостью более 8 млн руб. с расположенным на нем строящимся жилым домом стоимостью 6,4 млн руб. Вознаграждение, как установлено, предназначалось за обеспечение условий размещения муниципальной общеобразовательной школы на территории строящегося жилого комплекса для повышения коммерческой привлекательности недвижимости.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», по версии следователей, Юрий Лысенко пообещал вынести постановления о разработке проектов планировки и межевания территории, заключить договоры о комплексном развитии территории с ООО «Стройинвест» и обеспечить строительство подрядчиком школы с участием бюджетных средств. Право собственности на земельный участок оформил на себя подчиненный Юрия Лысенко — Любим Белов, начальник отдела муниципальной службы и развития персонала администрации Новочеркасска. По мнению следствия, это было сделано фиктивно, «в целях конспирации».