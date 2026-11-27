Как ранее писал «Ъ-Ростов», по версии следователей, Юрий Лысенко пообещал вынести постановления о разработке проектов планировки и межевания территории, заключить договоры о комплексном развитии территории с ООО «Стройинвест» и обеспечить строительство подрядчиком школы с участием бюджетных средств. Право собственности на земельный участок оформил на себя подчиненный Юрия Лысенко — Любим Белов, начальник отдела муниципальной службы и развития персонала администрации Новочеркасска. По мнению следствия, это было сделано фиктивно, «в целях конспирации».