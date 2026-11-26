Источник CNN в судоходной отрасли сообщил, что после атаки на терминал приостановлена отгрузка нефти. Мощность НПЗ в Рас-Тануре составляет 550 тыс. баррелей в сутки. Завод входит в комплекс одного из крупнейших в мире терминалов экспорта нефти.