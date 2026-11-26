Хуситы заявили об ударе по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии
Йеменские хуситы заявили об атаке на крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии в Рас-Тануре. Погиб рабочий из Непала, еще несколько человек ранены.
CNN передает, что на спутниковых снимках полуострова, где расположен объект, виден столб черного дыма.
Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что удары «были точными и прямыми». Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщала об уничтожении четырех беспилотников в Рас-Тануре. Представитель коалиции Турки аль-Малики подтверждал падение обломков БПЛА.
Источник CNN в судоходной отрасли сообщил, что после атаки на терминал приостановлена отгрузка нефти. Мощность НПЗ в Рас-Тануре составляет 550 тыс. баррелей в сутки. Завод входит в комплекс одного из крупнейших в мире терминалов экспорта нефти.