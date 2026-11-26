Макрон назвал ошибочным вероятный результат переговоров по бюджету ЕС
Эмманюэль Макрон назвал вероятный итог переговоров по бюджету ЕС ошибкой
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал вероятный результат переговоров о семилетнем бюджете Евросоюза «стратегической ошибкой», пишет Politico. В разговоре с журналистами на саммите в Брюсселе он выразил уверенность, что соглашения в итоге достигнут, но предположил, что оно его не устроит.
К вечеру лидеры продолжали обсуждения в небольших группах. Позднее все 27 участников должны были вновь собраться, чтобы оценить продвижение переговоров. При этом запланированный второй день саммита могли отменить.
По словам дипломатов, на этой встрече стороны обозначают красные линии. Фактическим крайним сроком для согласования бюджета и финансирования Украины стал декабрьский саммит: затем договоренностям могут помешать выборы во Франции, Италии и Польше, а у Киева закончатся средства.
Представитель французского президента заявил, что Макрон считает нецелесообразным продолжать бюджетные переговоры после декабря, если соглашения к этому сроку не будет. В Париже эту позицию объясняли предстоящими выборами.