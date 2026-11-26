По словам дипломатов, на этой встрече стороны обозначают красные линии. Фактическим крайним сроком для согласования бюджета и финансирования Украины стал декабрьский саммит: затем договоренностям могут помешать выборы во Франции, Италии и Польше, а у Киева закончатся средства.