В Петербурге выявили новые случаи оспы обезьян
Два человека госпитализированы
В Петербурге двух человек госпитализировали с оспой обезьян. Специалисты Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование и устанавливают круг контактировавших с заболевшими, сообщает пресс-служба межрегионального управления ведомства по Петербургу и Ленинградской области.
Пациенты находятся под медицинским наблюдением. Ведомство также выдало предписание о проведении дезинфекции. Расследование продолжается.
Предыдущая вспышка оспы обезьян в Петербурге произошла в октябре. Тогда в больницу имени Боткина госпитализировали пятерых человек, у всех подтвердился диагноз. К концу месяца пациентов выписали.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое может представлять особую опасность для людей с ослабленным иммунитетом. Среди основных симптомов — лихорадка, интоксикация, увеличение лимфатических узлов и кожная сыпь. Она проходит несколько стадий: от пятен до пузырьков и язв, после заживления которых образуются корочки, а затем могут оставаться рубцы. При легком течении заболевание обычно проходит самостоятельно за 14-21 день.