Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое может представлять особую опасность для людей с ослабленным иммунитетом. Среди основных симптомов — лихорадка, интоксикация, увеличение лимфатических узлов и кожная сыпь. Она проходит несколько стадий: от пятен до пузырьков и язв, после заживления которых образуются корочки, а затем могут оставаться рубцы. При легком течении заболевание обычно проходит самостоятельно за 14-21 день.