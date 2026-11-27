«Яндекс» до конца года начнет пилотный проект по доставке человекоподобными роботами, рассказали “Ъ” два источника на ИТ-рынке. По словам одного из собеседников, на первом этапе он охватит четыре локации. Планируется, что доставка будет объединена с роверами (роботами-доставщиками) «Яндекса»: ровер довозит товары до входа в здание, а доставку «в руки» внутри осуществляет робот-гуманоид. Он объясняет, что основная часть проекта сосредоточена на препятствиях, которые существенны для роверов: они очень эффективны на улице, но не могут преодолевать лестницы и пороги.