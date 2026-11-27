«Яндекс» начнет доставку человекоподобными роботами
«Яндекс» до конца года начнет пилотный проект по доставке человекоподобными роботами, рассказали “Ъ” два источника на ИТ-рынке. По словам одного из собеседников, на первом этапе он охватит четыре локации. Планируется, что доставка будет объединена с роверами (роботами-доставщиками) «Яндекса»: ровер довозит товары до входа в здание, а доставку «в руки» внутри осуществляет робот-гуманоид. Он объясняет, что основная часть проекта сосредоточена на препятствиях, которые существенны для роверов: они очень эффективны на улице, но не могут преодолевать лестницы и пороги.
«До гуманоидов на улице еще придется подождать не один год»,— говорит источник “Ъ”. «Сейчас мы тестируем доставку заказов от роботов-доставщиков до рабочих мест сотрудников. Про наши планы мы расскажем позже»,— сказали “Ъ” в пресс-службе «Яндекса».