Суды отменили взыскание 22,5 млн с подрядчика сквера в Ярославле
Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил в силе решение об отказе во взыскании с ООО «Ярдорремстрой» 22,5 млн руб. по контракту на благоустройство территории у ДК «Гамма» в Ярославле. Кассационная инстанция отклонила жалобу прокуратуры Ярославской области, которая настаивала на незаконности дополнительного соглашения между подрядчиком и заказчиком, следует из постановления суда.
В марте 2024 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» заключило с «Ярдорремстроем» контракт на благоустройство общественной территории у ДК «Гамма» в Заволжском районе. Его стоимость составила 51,5 млн руб., срок выполнения работ — до 31 августа 2024 года.
В сентябре 2024 года стороны подписали дополнительное соглашение, изменив порядок оплаты работ. Если первоначально расчеты предусматривались за качественно выполненные объемы в соответствии с графиком, то новая редакция договора позволяла оплачивать фактически выполненные работы по отдельным актам. С сентября по декабрь заказчик перечислил подрядчику около 24 млн руб., из которых прокуратура потребовала вернуть 22,5 млн руб.
В декабре 2024 года заказчик в одностороннем порядке расторг контракт из-за нарушения сроков. Прокуратура посчитала, что дополнительное соглашение позволило перечислять бюджетные деньги до полного выполнения предусмотренных контрактом этапов, и обратилась в суд с требованием признать его недействительным и взыскать с компании 22,5 млн руб.
В марте 2026 года Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск прокуратуры. Однако в июле Второй арбитражный апелляционный суд отменил это решение и отказал в удовлетворении требований.
Кассационная инстанция согласилась с выводами апелляции. Суд указал, что дополнительное соглашение не изменило существенных условий контракта: оба варианта оплаты сохраняли привязку к графику и срокам выполнения этапов. Оплата фактически выполненных работ сама по себе не противоречит гражданскому законодательству.