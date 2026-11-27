Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил в силе решение об отказе во взыскании с ООО «Ярдорремстрой» 22,5 млн руб. по контракту на благоустройство территории у ДК «Гамма» в Ярославле. Кассационная инстанция отклонила жалобу прокуратуры Ярославской области, которая настаивала на незаконности дополнительного соглашения между подрядчиком и заказчиком, следует из постановления суда.