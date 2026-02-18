Суд взыскал с подрядчика ярославского парка 22,5 млн рублей

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с ООО «Ярдорремстрой» 22,5 млн руб. в качестве необоснованно перечисленных заказчиком средств. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В марте 2024 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля заключило с компанией контракт на благоустройство территории у ДК «Гамма». Цена контракта составила 51 млн руб.

Из-за финансовых трудностей в сентябре того же года стороны заключили дополнительное соглашение, предусмотрев возможность выплаты денежных средств организации до исполнения в полном объеме этапов работ. На основании этого в декабре 2024 года «Ярдорремстрой» получил 22,5 млн руб. В том же месяце контракт с подрядчиком расторгли из-за срыва сроков выполнения работ. Согласно данным с портала госзакупок, всего подрядчику выплатили 23,9 млн руб.

Прокуратура, установив данные факты, обратилась в суд с требованием признать допсоглашение недействительным и взыскать с подрядчика 22,5 млн руб. в муниципальный бюджет.

«Суд согласился с позицией прокуратуры о необоснованном изменении существенных условий контракта, повлекшем растрату бюджетных средств. Решением Арбитражного суда Ярославской области требования прокуратуры области удовлетворены в полном объеме»,— сообщили в прокуратуре. Надзорное ведомство намерено проконтролировать возвращение денег в бюджет.

ООО «Ярдорремстрой» — крупный подрядчик по городским контрактам. Основным его заказчиком выступает «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Кроме территории у ДК «Гамма», подрядчик благоустраивал парк 30-летия Победы и парк Судостроителей в Ярославле. Контракты также были расторгнуты.

Алла Чижова