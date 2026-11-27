РНПК прекратит перестрахование военных рисков самолетов
РНПК уведомила авиаперевозчиков о намерении отказаться от покрытия или резко снизить лимиты по военным рискам, рискам терроризма и диверсии для самолетов, рассказали “Ъ” источники в семи авиакомпаниях. По их словам, изменения обсуждаются с перевозчиками и страховщиками с начала октября, но официальных решений или письменных предложений пока нет. Речь идет о пересмотре действующих договоров с 1 января 2027 года.
Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Андрей Добряков подтвердил “Ъ”, что проблема обсуждается с авиакомпаниями, уточнив, что АЭВТ направила обращение в РНПК с просьбой не принимать окончательных решений без обсуждения темы с представителями авиакомпаний и страховщиков. От дополнительных комментариев до получения разъяснений РНПК он воздержался.
В РНПК заявили “Ъ”, что возможные изменения по части страхования от терроризма и военных рисков сегодня находятся в стадии предварительного обсуждения.
«Окончательного единого решения, единой позиции по этим вопросам еще не выработано, мы находимся в процессе переговоров и формирования единой позиции с представителями отраслевого сообщества»,— сообщили в компании.