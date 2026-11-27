РНПК уведомила авиаперевозчиков о намерении отказаться от покрытия или резко снизить лимиты по военным рискам, рискам терроризма и диверсии для самолетов, рассказали “Ъ” источники в семи авиакомпаниях. По их словам, изменения обсуждаются с перевозчиками и страховщиками с начала октября, но официальных решений или письменных предложений пока нет. Речь идет о пересмотре действующих договоров с 1 января 2027 года.