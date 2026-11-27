Одна из крупнейших ИТ-компаний в РФ — ГК Softline — арендовала 3,8 тыс. кв. м офисных площадей в технопарке ЗИЛ на юге Москвы. Ранее офис компании располагался в бизнес-парке «Новоспасский двор» на Дербеневской набережной, однако после перехода этого здания под управление Сбербанка и новостей о потенциальной продаже объекта организация решила переехать.