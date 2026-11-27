ИТ-компания Softline арендовала офис в технопарке ЗИЛ
Одна из крупнейших ИТ-компаний в РФ — ГК Softline — арендовала 3,8 тыс. кв. м офисных площадей в технопарке ЗИЛ на юге Москвы. Ранее офис компании располагался в бизнес-парке «Новоспасский двор» на Дербеневской набережной, однако после перехода этого здания под управление Сбербанка и новостей о потенциальной продаже объекта организация решила переехать.
О том, что ИТ-поставщик Softline арендовал 3,8 тыс. кв. м офисной недвижимости в технопарке ЗИЛ (девелопером объекта выступает ND Group) на Автозаводской улице на юге Москвы, “Ъ” сообщили три источника на рынке недвижимости. Стороны сделки не ответили на запрос “Ъ”.
По оценке директора департамента офисной недвижимости NF Group Елены Акатовой, аренда такого объема офисных площадей в технопарке ЗИЛ может обойтись компании в 144,4–152 млн руб. в год; руководитель офисного департамента «Инвест7» Ксения Харкевич оценивает сделку в 152–171 млн руб. в год, а замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов — в 150 млн руб. в год.