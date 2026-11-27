ГК Softline, зарегистрированная в 2002 году, занимается поставкой ИТ-решений, программного обеспечения, оборудования и услуг цифровой трансформации. По данным СПАРК, 35,5% долей в основном юрлице компании — ПАО «Софтлайн» — принадлежит ООО «Алварус Капитал». Эту организацию полностью контролирует ЗПИФ «Аксиома Капитал», который находится под управлением УК «Инвестум», ее владельцем выступает Тамара Лобынцева — ей принадлежит 96% долей в компании. Выручка ГК Softline по итогам 2025 года снизилась на 19,6% год к году, до 26,3 млрд руб., чистая прибыль за этот период сократилась на 81,2% год к году, до 262,3 млн руб.