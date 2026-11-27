Softline ушла со двора
ИТ-компания арендовала офис в технопарке ЗИЛ
Одна из крупнейших ИТ-компаний в РФ — ГК Softline — арендовала 3,8 тыс. кв. м офисных площадей в технопарке ЗИЛ на юге Москвы. Ранее офис компании располагался в бизнес-парке «Новоспасский двор» на Дербеневской набережной, однако после перехода этого здания под управление Сбербанка и новостей о потенциальной продаже объекта организация решила переехать.
О том, что ИТ-поставщик Softline арендовал 3,8 тыс. кв. м офисной недвижимости в технопарке ЗИЛ (девелопером объекта выступает ND Group) на Автозаводской улице на юге Москвы, “Ъ” сообщили три источника на рынке недвижимости. Стороны сделки не ответили на запрос “Ъ”.
По оценке директора департамента офисной недвижимости NF Group Елены Акатовой, аренда такого объема офисных площадей в технопарке ЗИЛ может обойтись компании в 144,4–152 млн руб. в год; руководитель офисного департамента «Инвест7» Ксения Харкевич оценивает сделку в 152–171 млн руб. в год, а замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов — в 150 млн руб. в год.
ГК Softline, зарегистрированная в 2002 году, занимается поставкой ИТ-решений, программного обеспечения, оборудования и услуг цифровой трансформации. По данным СПАРК, 35,5% долей в основном юрлице компании — ПАО «Софтлайн» — принадлежит ООО «Алварус Капитал». Эту организацию полностью контролирует ЗПИФ «Аксиома Капитал», который находится под управлением УК «Инвестум», ее владельцем выступает Тамара Лобынцева — ей принадлежит 96% долей в компании. Выручка ГК Softline по итогам 2025 года снизилась на 19,6% год к году, до 26,3 млрд руб., чистая прибыль за этот период сократилась на 81,2% год к году, до 262,3 млн руб.
Ранее офис ГК Softline располагался в бизнес-парке «Новоспасский двор» на Дербеневской набережной в Москве. Переехать компании пришлось из-за новостей о возможной смене собственника объекта — потенциальный покупатель рассматривал комплекс для собственных нужд, отмечает Елена Акатова. К тому же, по словам Ксении Харкевич, этот офис уже устарел и имеет не лучшую транспортную доступность.
Изначально «Новоспасский двор» принадлежал бывшим владельцам Промсвязьбанка Дмитрию и Алексею Ананьевым. В апреле 2025 года конкурсный управляющий заключил со Сбербанком договор купли-продажи делового квартала — актив перешел под контроль банка в счет погашения долгов. Ранее сообщалось, что покупкой этого объекта интересуется китайский производитель электроники Huawei, однако сделка так и не состоялась.
В то же время переезд в технопарк ЗИЛ обеспечит ГК Softline качественный офис в привычной локации — бизнес-центр находится недалеко от «Новоспасского двора», говорит Елена Акатова. Эксперт добавляет, что на момент подписания договора помещения были без отделки, ремонтом занялся арендодатель. Кроме того, отмечает Ксения Харкевич, вид деятельности компании соответствует требованиям к резидентам технопарка, что позволяет претендовать на налоговые льготы.
По итогам девяти месяцев 2026 года доля компаний из ИТ-сектора в общем объеме сделок с офисной недвижимостью достигла 12%, по данным руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой. Организации из ИТ-сферы предпочитают аренду офисных площадей — около 73% сделок с такими компаниями за указанный период заключено в этом формате, добавляет Валентин Кусов.
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 8