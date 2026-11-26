«Воронежская камерата», балет «Красная Жизель» и концерт Дмитрия Колдуна
Афиша: куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 27 по 29 ноября
Последние выходные осени в Воронеже принесут с собой множество ожидаемых культурных событий. В оперном театре представят грандиозную премьеру балета «Красная Жизель», а в филармонии стартует уникальный фестиваль «Воронежская камерата». Кроме того, в городе пройдут гастроли известных артистов, а творческие площадки Воронежа представят образовательные и развлекательные проекты. Подробнее об этом — в афише «Ъ-Черноземье.
«Воронежская камерата»
В этот уикенд в столице Черноземья стартует IX Международный музыкальный фестиваль «Воронежская камерата». Ежегодно форум представляет новые имена исполнителей, оригинальные концертные форматы, шедевры мировой классики, новинки современных композиторов и спектр разнообразных музыкальных стилей. Организатором фестиваля выступает Воронежская филармония при поддержке регионального министерства культуры.
27 ноября программу фестиваля в филармонии откроет один из ведущих камерных ансамблей России — Государственный струнный квартет имени Глинки. Его участники — молодые музыканты, лауреаты множества международных конкурсов. Вместе с ними на сцену выйдет молодой пианист японо-французского происхождения Марсель Тадокоро. В программе вечера будут представлены произведения исключительно французских композиторов: Дебюсси, Равеля и Франка.
28 ноября фестивальное знамя поддержат гости из КНР скрипачка Ван Сяотун и дирижер Янь Цзянянь вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром. Прозвучат произведения Прокофьева, Бетховена и китайских авторов. Янь Цзянянь в процессе творческого становления окончил аспирантуру Московской государственной консерватории имени Чайковского.
29 ноября отдельное место в фестивальной программе займет экспериментальный вечер, который подготовила платформа CEAM Artists Центра электроакустической музыки Московской консерватории. Единственное в России творческое объединение инженеров и музыкантов, работающее на стыке академических традиций и современных технологий, опирается в творчестве на сочетание акустического и электронного инструмента, эксперименты со светом и видео, а также смелые перформансы.
Концерты
Дмитрий Колдун выйдет на сцену Воронежского концертного зала 28 ноября. Публику ждет двухчасовое шоу с живым звуком и яркими сценическими проекциями. В программу, среди прочего, включены проверенные временем хиты — «Дай мне силу», «Корабли», «Почему», «Царевна», «Давай сыграем в любовь» и другие.
А 29 ноября в ВКЗ запланированы сразу два концерта. В рамках проекта министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны» выступит молодой виолончелист Илья Михайлов. В программе — концерт для виолончели с оркестром Эдварда Элгара. Это последнее крупное сочинение композитора, премьера которого состоялась в 1919 году под управлением автора. Вечером же в концертном зале автор-исполнитель Евгений Григорьев (Жека) представит слушателям новую программу «За все тебя благодарю». Такое название она получила благодаря одноименной песне, релиз которой состоялся в 2025-м. Композиция подарила артисту мощный творческий импульс.
Хоррор-панк группа Nagart представит программу «Лучшее» в клубе Aura 27 ноября. В шоу войдут главные сказочные хиты коллектива. За более чем 12-летнее существование команды вышло четыре полноформатных альбома, более десятка синглов и EP.
Шура (Александр Медведев) приезжает в клуб Aura 28 ноября. Один из самых эпатажных артистов российской эстрады приглашает слушателей на новую праздничную концертную программу. Исполнитель, родившийся и начинавший карьеру в Новосибирске, известен своими яркими шоу и запоминающимися хитами.
Ансамбль Lumine 29 ноября исполнит на площадке Eventuki произведения Роберта Ди Марино: Strike up the strings, Suite di Personaggi, Arabesque, Joy and pain, Rolling the strings, Margarita и другие. В музыке автора прослеживаются разнообразные национальные мелодии и ритмы, а также композитору близок стиль Tango Nuevo. В концерте примут участие приглашенные танцоры аргентинского танго.
Рэпер «Брутто» (Тимур Одилбеков) выступит в Palazzo вечером 27 ноября. В рамках большого концерта сольного тура собраны лучшее композиции из альбомов «Гаддем», и «Метис». Атмосферы концерту добавят главные куплеты «Каспийского груза».
На следующий день, 28 ноября, в Palazzo будут вспоминать «Сектор Газа». Четверть века назад вышел последний альбом коллектива под названием «Восставший из ада». На сцене клуба при участии музыкантов группы, старшей дочери Юрия Клинских (Хоя) Ирины, а также специальных гостей будет представлена концертная постановка, основанная на песнях альбома. Все треки будут исполнены вживую, а сюжетная линия выстроится на основе мультфильма, который снимали специально к этому событию. Вторая часть концерта будет состоять из композиций в исполнении групп «Черный вторник» и «Сектор газовой атаки».
Владимир Ждамиров споет в ресторане «Форт» 29 ноября. Известный исполнитель русского шансона 13 лет выступал в составе группа «Бутырка», являясь автором музыки, лидером и музыкальным руководителем коллектива. Музыкант записал восемь альбомов. В декабре 2013-го Владимир Ждамиров покинул проект и принял решение отправиться в «сольное плавание».
Спектакли и шоу
27 и 29 ноября на сцене Воронежского театра оперы и балета состоится премьера балета «Красная Жизель». Это — специально адаптированная для воронежской балетной труппы редакция спектакля. Впервые в своей творческой истории театр поставил «Красную Жизель» известного хореографа Бориса Эйфмана. Сюжет вдохновлен судьбой русской балерины Ольги Спесивцевой, чья карьера оборвалась вследствие революционных потрясений. Постановка основана на музыке Чайковского, Шнитке и Бизе, раскрывая психологическую драму героини через авторскую хореографию. Особенностью воронежской премьеры является то, что балет будет представлен в сопровождении симфонического оркестра, дирижером-постановщиком выступит Тимур Абсалутинов.
Театр «Жить» 27 ноября приглашает в КДЦ «Шинник» на постановку в жанре драматического моноспектакля с элементами пластического театра. Спектакль «Шум» — это история о человеке, который однажды перестал чувствовать. Героиня — обычная девушка, которая уехала из дома в большой город, чтобы реализовать мечты. Внешне — все в порядке, но внутри — «белый шум». Спектакль пытается исследовать, как психика человека защищает его от мира, который требует слишком многого.
«Black box» — 27 ноября на сцене Нового театра. Это не спектакль в традиционном понимании, а скорее социальный эксперимент — попытка поговорить на темы, которые волнуют каждого. Каким будет этот спектакль, полностью зависит от зрителей: будет ли он длинным или коротким, будет ли он смешным или социально острым — это решает зритель.
28 и 29 ноября в театре кукол имени Вольховского на «малышкиной» сцене покажут премьеру интерактивного спектакля «Энциклопедия безопасности». Маленьких зрителей приглашают на съемочную площадку программы «Без паники!», ее ведущие помогают разобраться, что делать при встрече с незнакомой собакой, как не потеряться в лесу, почему нельзя открывать дверь незнакомцам и что делать, если просто вдруг стало страшно.
Лирическую комедию «Моль» сыграют 27 ноября в культурном пространстве «Сцена». Два человека, два характера и одно пространство. Они ссорятся, делят границы, пытаются жить самостоятельно — но ничего не выходит, потому что одиночество оказывается слишком весомым. Все без слов — только пластика, взгляды и искусство театральной клоунады.
Выставки
27 ноября в Центре креативных индустрий «Матрешка» открывается выставка «Внутри движения», созданная студийцами направления «Фото и видеопроизводство» школы совместно с Воронежским государственным театром оперы и балета. Под руководством педагогов Алексея Астрединова и Сергея Чеченева ребята исследовали то, что остается скрытым от зрительского взгляда.
В Доме актера имени Кравцовой можно посетить выставку театральных плакатов графика и живописца, академика РАХ Олега Савостюка. В экспозиции представлено 28 плакатов, созданных мастером в 60-80-х годах в Большом театре. Это малая часть огромного количества афиш к балетным спектаклям, вошедших в золотой фонд отечественного оформительского искусства. Сам художник называл плакат своеобразной летописью человечества и зеркалом времени.
Выставка «История под покровом…» работает во Дворцовом комплексе Ольденбургских. Она включает более ста предметов: картины известных художников и подлинные платки, принадлежавшие женщинам разных эпох, привезенные из разных уголков России и мира. Этот проект стал результатом творческого партнерства — в едином пространстве расположились полотна Художественного музея имени Крамского, Луганского художественного музея, Дворцового комплекса Ольденбургских и текстильные изделия из личной коллекции Татьяны Головиной, которые экспонируются в стенах рамонского замка впервые.
До 29 ноября можно посетить выставку «Мой мир — театр» в зале на Кирова, 8. В экспозиции, посвященной 150-летию СТД РФ представлены дипломные работы молодых художников-сценографов — студентов театрально-декорационной мастерской Московского академического института имени Сурикова. В проект вошли макеты, эскизы декораций и костюмов к сценографии по западным и отечественным постановочным материалам выпускников мастерской за последние десять лет.
Выставка «Искусство спасет вас!» к 80-летию Владимира Добромирова продолжает работу в музее имени Крамского. Бывший директор музея (2007–2018) был яркой фигурой в истории отечественной культуры. Филолог, искусствовед, почетный академик РАХ и заслуженный деятель искусств Воронежской области, связал со своим именем один из самых ярких периодов развития музейного дела и расцвета изобразительного искусства в регионе.
В Доме архитектора работает выставка работ учащихся Русской классической школы и воскресной школы при храме в честь иконы Божией Матери «Всецарица». Экспозиция объединяет рисунки первоклассников и второклассников. На уроках живописи ребята не только осваивают основы композиции и колористики, но и учатся выражать свой взгляд на окружающий мир. Особое внимание в учебном процессе при храме уделяется психологическим и духовно-нравственным аспектам изобразительного искусства.
Мастер-классы и экскурсии
В рамках экспресс-экскурсии «Боги и герои Древней Эллады» посетителей музея имени Крамского 27 ноября приглашают совершить короткое путешествие в мир античных мифов, где оживают истории о могущественных обитателях горы Олимп и отважных полубогах. В ходе короткой экскурсии в рамках программы «Культурного перерыва» посетители ознакомятся с визуальным воплощением известных мифологических сюжетов, представленных в обновленном зале «Искусство Античности».
Кроме того, в музее имени Крамского 28 ноября пройдет творческое занятие «Цветочный хоровод» для детей в возрасте от 5 до 8 лет. Участники создадут уникальный цветочный рисунок в технике штамповой печати. Она отлично подходит для детей младшего возраста: дает выразительный результат даже при небольшом опыте и позволяет почувствовать уверенность в своих силах. Также в Доме архитектора можно ознакомиться с выставкой «Стены говорят» —исследованием надписей и рисунков, оставленных людьми в разные исторические эпохи.
На 29 ноября Дом-музей Дурова подготовил особую программу ко Дню матери, где гостей ждут музейное мероприятие «В гостях у Дуровых» с шансом провести день в усадьбе знаменитой цирковой династии, а также акция «Незабудка у сердца» мастер-класс «Цветочная мастерская» и семейный игровой турнир.
Экоцентр «Собиратор» продолжает праздновать свое пятилетие. 27, 28 и 29 ноября на Кольцовской, 24в пройдут дни открытых дверей с экскурсиями и мастер-классами. Кроме того, в баре Overlock планируется вечеринка с танцами. Девизом вечера станет фраза «Мне некуда это надеть» — приветствуются экстравагантные и нарядные образы гостей.
Кинопоказы и лекции
28 ноября в «Матрешке» пройдет лекция композитора и художественного руководителя Центра электроакустической музыки Московской консерватории Николая Попова. На встрече разговор пойдет о проектах, которые создавались в необычных пространствах для композиторского творчества, например, на заводах и других промышленных объектах. В таких местах привычное представление о концертной площадке стирается, а индустриальная среда становится полноценным участником звукового высказывания. Отдельный блок лекции Николай Попов посвятит работе с роботами и экспериментам с нестандартными музыкальными инструментам.
На площадке event-пространства «Купол» 27 ноября пройдет научно-популярное ток-шоу Science move от Информационного центра атомной энергетики (ИЦАЭ). Кандидат физико-математических наук, доцент ВГТУ Михаил Авдеев расскажет о физике звука, скорости, диапазоне, амплитуде, механических волнах, громкости, высоте и тембре, а творческая команда профессиональных артистов проиллюстрирует лекцию танцем-импровизацией.
«Синематека» 27 ноября будет смотреть в «Яменской усадьбе» романтическую комедию «Кейт и Лео» (2001) с Хью Джекманом и Мег Райан в главных ролях — картину о путешествиях во времени, культурных различиях и неожиданной любви.
Студия на Пятницкого, 52 приглашает 27 ноября на кинопоказ и обсуждение классики «нового индийского кино» — фильма «Песнь дороги» (1955) режиссера Сатьяджита Рая. Перед просмотром состоится мини-лекция Валерия Кондаурова, речь пойдет о параллельном кинематографе Индии, возникшем как авторская альтернатива массовому коммерческому кино.
Также в этот уикенд на Пятницкого, 52 запланирован и ряд других событий. 28 ноября будет прочитана лекция Дмитрия Целикова «Я крылья тех, кто улетает от меня... Эмерсон, Торо, Уитмен. Американские трансценденталисты: опыт переоткрытия». 29 ноября студия зовет на арт-практику с Евгенией Ножкиной «Ночной крик ворона. Птицы в китайской живописи». А позже в воскресенье состоится лекция Сергея Науменко «Краут-рок: история и наследие жанра».
Спорт и активности на открытом воздухе
Воронежский ХК «Буран» 28 ноября проведет заключительный матч домашней серии. Соперником станет санкт-петербургский клуб «СКА-ВМФ», который сейчас занимает место в верхней десятке турнирной таблицы. Матчи «ураганных» нередко заканчиваются с крупным счетом и дарят болельщикам множество ярких эмоций. Встреча в ледовом дворце спорта «Юбилейный» начнется в 17:00.
Праздничные мастер-классы по росписи имбирных пряников, приуроченные ко Дню матери пройдут 28 ноября в заведении «Кофе да пряник» в парке «Дельфин». Каждый участник сможет забрать с собой и подарить маме два красивых пряника.
28 ноября на площадке спортивного комплекса «Платинум Арена» на дамбе Чернавского моста состоятся областные соревнования и финал Кубка Воронежской области по фигурному катанию на коньках.
В парке «Танаис» 28 ноября пройдет традиционная субботняя утренняя пробежка, а 29 ноября — зарядка в стиле киокусинкай на спортплощадке около зоны тренажеров. Кроме того, 29 ноября всех желающих приглашают отметить День матери на детском мастер-классе по рисованию. Каждый участник заберет с собой готовую открытку, нарисованную акварелью и украшенную стразами.