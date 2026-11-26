На следующий день, 28 ноября, в Palazzo будут вспоминать «Сектор Газа». Четверть века назад вышел последний альбом коллектива под названием «Восставший из ада». На сцене клуба при участии музыкантов группы, старшей дочери Юрия Клинских (Хоя) Ирины, а также специальных гостей будет представлена концертная постановка, основанная на песнях альбома. Все треки будут исполнены вживую, а сюжетная линия выстроится на основе мультфильма, который снимали специально к этому событию. Вторая часть концерта будет состоять из композиций в исполнении групп «Черный вторник» и «Сектор газовой атаки».