Поправки к КоАП вводят штрафы за распространение запрещенной информации: для граждан — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Рецидивистам будет грозить уголовное наказание — штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трех лет. А если незаконное распространение запрещенной информации привело к тяжким последствиям, наказание может составить до пяти лет лишения свободы независимо от наличия «административки».