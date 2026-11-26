Актуальные международные обследования компаний фиксируют разрыв между распространением ИИ и оценками его результатов для производительности бизнеса. По данным исследования «Firm Data on AI» («Данные компаний об использовании ИИ»), опубликованного Национальным бюро экономических исследований США (NBER) в марте 2026 года, технологию применяют 69% из почти 6 тыс. опрошенных фирм США, Великобритании, Германии и Австралии. При этом около девяти из десяти руководителей не отметили ее влияния на производительность или занятость за предыдущие три года. Ответы отражают восприятие руководителей, а не независимые измерения выработки. Тем не менее они не дают оснований считать рост производительности уже массовым результатом внедрения ИИ.