С инвест-приветом
Несмотря на непростые экономические условия, в Пермском крае продолжается инвестиционная активность. В этом году в регионе начал действовать 21 приоритетный инвестпроект. В том числе это инициативы по организации туристических, рекреационных, производственных, сельскохозяйственных объектов, а также по строительству коммерческой недвижимости. Вместе с тем общий объем вложений в сравнении с предыдущими годами сокращается. Эксперты связывают снижение инвестиционной активности с высокой ставкой ЦБ, а также с ростом издержек и сокращением рентабельности бизнеса.
По данным инвестиционного портала Пермского края, в январе — октябре 2026 года реестр региональных приоритетных проектов пополнился 21 проектом с объемом инвестиций 8,7 млрд руб. Из них 11 проектов реализуются в Перми, еще 10 — в муниципалитетах. Самые дорогие новые инвестпроекты — термальный комплекс «Пляж» в Перми (1,3 млрд руб.), культурно-деловой комплекс «Ветлан» в краевой столице (1 млрд руб.), строительство третьего этапа молочно-товарного комплекса в Верещагинском муниципальном округе (902 млн руб.), строительство молочно-товарной фермы в Ординском муниципальном округе (819 млн руб.), производственно-офисный комплекс «Пром-парк „Татищев“» в Перми (800 млн руб.), бизнес-центр класса «А» в Индустриальном районе Перми (732 млн руб.).
Включение инвестпроекта в реестр приоритетных дает предпринимателям возможность претендовать на предоставление права применения инвестиционного налогового вычета, получение земельного участка для реализации проекта на льготных условиях, освобождение от уплаты налога на имущество, а также сопровождение со стороны агентства инвестиционного развития Пермского края.
Отметим, что общий объем инвестиций в этом году, по сравнению с предшествующими аналогичными периодами, значительно сократился. В январе — октябре 2025 года в реестр было включено 26 приоритетных инвестпроектов общей стоимостью 49,5 млрд руб., в январе — октябре 2024 года — 22 проекта на 55,9 млрд руб., в январе — октябре 2023 года — 17 проектов на 14,2 млрд руб.
Экономист Антон Любич объясняет сокращение объемов финансирования тем, что с начала 2026 года в реестре пока не появлялись флагманские проекты от крупных компаний. «Экономика Пермского края остается высококонцентрированной и „заточенной“ под мегапроекты крупных федеральных компаний. Количество проектов, которые такие компании могут реализовать в крае, ограничено органическим ростом. СИБУР такой проект заявил в 2025-м, ЛУКОЙЛ — в 2024 году. Ранее был масштабный проект от „Уралкалия“. Если очистить статистику от таких „флагманских»“ проектов, то цифры будут примерно сопоставимые как по количеству, так и по размеру средних и мелких проектов»,— поясняет эксперт.
Действительно, в 2024 и 2025 годах большая часть объема инвестиций складывалась за счет крупных инвестпроектов. В прошлом году в реестр приоритетных АО «Сибур-Химпром» заявило проект по созданию производств неопентилгликоля и насыщенных полиэфирных смол (37,4 млрд руб.). А в январе — октябре 2024 года большая доля в объеме инвестиций приходилась на два масштабных инвестпроекта: строительство бизнес-центра на Каме в Перми (ООО «ЛУН-Инвест» — дочерняя компания ПАО «ЛУКОЙЛ», 37,2 млрд руб.) и создание комплекса по производству разделенных редкоземельных металлов (ОАО «Соликамский магниевый завод», 7 млрд руб.).
Вместе с тем эксперты полагают, что можно говорить о федеральной тенденции к сокращению инвестиционной активности. «Спад инвестиций обусловлен ограничением возможностей новых инвестиций для крупных компаний. Волна государственных инвестиций в военно-промышленной сфере и моторостроении прошла, крупные компании свои текущие проекты, намеченные в крае, заявили»,— поясняет Антон Любич. «Компенсировать эту активность за счет частных инвестиционных проектов на фоне проводимой федеральным правительством и Банком России политики охлаждения экономики России, подразумевающей снижение доступности кредита, прежде всего для малых и средних инвесторов, а также ограничение потребительской активности, не представляется возможным. Краевые власти не обладают ни полномочиями, ни финансовыми ресурсами, необходимыми для компенсации последствий описанной федеральной экономической политики»,— добавляет экономист.
Декан экономического факультета ПГНИУ, доктор экономических наук Татьяна Миролюбова также связывает сокращение объема инвестиций прежде всего с высокой ключевой ставкой ЦБ и «дорогими» кредитами. «В результате компании отложили свои инвестиционные планы на неопределенный срок. Кроме того, снизилась рентабельность бизнеса из-за роста издержек, что привело к сокращению собственных средств у компаний, которые они могли бы направить на инвестиции»,— добавляет эксперт. Также она отмечает, что в предыдущие годы было запущено множество инвестиционных проектов и в настоящее время они близки к завершению.
«Снижение инвестиционной активности стало закономерным результатом повышения ключевой ставки в середине 2024 года»,— соглашается директор Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ), председатель Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Теплов. «Решение о повышении ключевой ставки государство приняло, чтобы избежать перегрева экономики в условиях острого дефицита кадров, сложившегося из-за низкой производительности труда. Эта задача была достигнута, перегрева мы избежали, но сегодня предприятия не могут брать кредиты на расширение и модернизацию — поэтому и нет экономического роста. Предпринимательское сообщество предвидело такое развитие ситуации и не раз за это время обсуждало его с представителями Центрального банка РФ и коммерческой банковской системы»,— поясняет эксперт. По его словам, «лучшим выходом в сложивших условиях могло бы стать не повышение и длительное удержание высокой ставки, а целенаправленные субсидии предприятиям, которые инвестируют в повышение производительности труда».
Среди других причин сокращения инвестиционной активности Дмитрий Теплов называет налоговые изменения, повышение затрат на логистику, снижение рыночного спроса на продукцию и рост затрат на обслуживание кредитов. «Из-за этого предприятия теряют рентабельность и у них остается меньше средств на инвестирование. Финансирование через банковские кредиты сегодня могут себе позволить только высокомаржинальные производства, чаще всего в ресурсных отраслях»,— считает промышленник.
Альтернативой кредитам, по словам эксперта, могут стать инструменты небанковского инвестирования: «Мы не раз проводили в Перми мероприятия с участием специалистов, например, Московской биржи. Они рассказывали, в частности, как работают IPO и облигационные займы. Также можно использовать возможности закрытых паевых инвестиционных фондов. В соседней Свердловской области бизнес очень активно использует все эти инструменты, а нам только предстоит преодолеть некую инерцию. Необходима большая просветительская работа».
От фермы до яхт-клуба Наиболее популярные в этом году сферы реализации приоритетных инвестпроектов — туристические и рекреационные объекты, коммерческая недвижимость, а также сельское хозяйство. Среди туристических и рекреационных объектов заявлены: термальный комплекс «Пляж» с бассейнами, банями и саунами в пермском микрорайоне Ива (1,3 млрд руб.), гостиничный комплекс комфорт-края «Старый город» в Кунгуре на 15 номеров (82 млн руб.), яхт-клуб в Новых Лядах (120 млн руб.), реконструкция Пушкинской бани в Перми (352 млн руб.), центр здоровья и отдыха «Строгановские термы» с термальным комплексом и открытым бассейном в Березниках (80 млн руб.), круглогодичная многофункциональная база отдыха «Ельники» (71 млн руб.).
Эксперты считают вложения в проекты в сфере туризма в Прикамье перспективными. «Инвестирование в туристические объекты — следствие тренда, начавшегося в 2020 году. Закрытие границ во время пандемии привело к усилению спроса на внутренний туризм, а 2022 год этот тренд только усилил, как затем и 2023-й год, когда Пермь отмечала 300-летие, во многом открывшее Пермский край жителям других российских регионов»,— говорит Дмитрий Теплов.
«Внутренний туризм в последние годы получил значительное развитие, а для Пермского края туризм — одно из важных направлений»,— соглашается Татьяна Миролюбова. Она также замечает, что проекты в сфере туризма не особенно капиталоемкие и зачастую могут реализовываться субъектами малого и среднего предпринимательства с привлечением значительной государственной поддержки.
Антон Любич обращает внимание на рост туристического потока в Прикамье на 15%, спровоцировавший «догоняющие» инвестиции. «Опыт Крыма и Карелии показал, что рост туристического потока тесно коррелирует с качественным улучшением мест размещения туристов (гостиницы, кемпинги), обустройством туристических маршрутов, развитием мест развлечения и досуга. Пока инфраструктура отдыха в Пермском крае существенно уступает по качеству карельской, конкурируя в том же сегменте, поэтому инвестиции в ее развитие и улучшение — это необходимость для выживания отрасли, если есть желание бороться за платежеспособного туриста»,— считает экономист.
Среди крупных проектов в сфере коммерческой недвижимости в Перми — культурно-деловой комплекс «Ветлан» (1 млрд руб.), производственно-офисный комплекс «Пром-парк „Татищев“» (800 млн руб.), а также бизнес-центр класса «А» в Индустриальном районе (732 млн руб.). В числе крупных проектов в сфере сельского хозяйства — строительство третьего этапа молочно-товарного комплекса агропредприятия «Заря Путино» (902 млн руб., Верещагинский муниципальный округ), строительство молочно-товарной фермы в Ординском муниципальном округе (819 млн руб.), кормоцентр СПК «Колхоз имени Чапаева» (Кунгурский муниципальный округ, 218 млн руб.).
По словам экспертов, интерес предпринимателей к сельскому хозяйству обусловлен поддержкой этой сферы со стороны государства. «Строительство объектов сельскохозяйственного производства обусловлено государственной стратегией продовольственной безопасности. В нашем регионе приоритетное направление сельского хозяйства — молочное животноводство. Минсельхоз поставил задачу — к 2030 году увеличить производство молока в России до 38 млн тонн. Чтобы внести свой вклад в достижение этих целей, в Пермском крае в последние годы с помощью госпрограмм запускаются новые и обновляются действующие молочные хозяйства»,— отмечает Дмитрий Теплов.
Антон Любич также считает, что инвестиции в сельское хозяйство сконцентрированы в молочном животноводстве и обусловлены федеральными программами компенсации инвестиционных затрат в этом секторе. Наличие таких программ, на фоне высокой стоимости коммерческих кредитов, выгодно отличает сектор от других направлений для инвестиций. «Пермский край обладает благоприятным климатом для развития молочного животноводства, и если сравнивать с соседней Удмуртией, то явно в полной мере потенциал региона еще не раскрыт. Думаю, что мы еще увидим проекты по расширению действующих и строительству новых молочных комплексов от 1200 голов дойного стада (для которых предусмотрены федеральные субсидии по инвестиционным затратам)»,— предполагает эксперт.
Перспективной сферой для инвестиций, по мнению Антона Любича, является обрабатывающая промышленность: «Это инженерные центры и, собственно, производственные центры для развития робототехники. Пермь обладает для этого и научным потенциалом, и базой для промышленной коллаборации. С учетом местной экспертизы упор можно было бы сделать на поощрение инвестиций в сферах робототехники в горном деле и нефтедобыче».
В оценках действующих мер поддержки инвестиционной активности в Прикамье эксперты расходятся. Антон Любич полагает, что действующие меры ограничены финансовыми возможностями региона и актуальной федеральной кредитно-денежной политикой. «Я поддерживаю и положительно оцениваю любые меры поддержки, но они ограничены финансовыми возможностями края. Меры поддержки инвестиций упираются в деньги. А свободных денег у краевых властей нет. Инструменты же все известны — это софинансирование, налоговые льготы, субсидии, краевые гарантии, которые могут даваться проекту или инвестору за то, что он реализует проект. Но каждая мера требует свободных бюджетных средств»,— говорит экономист. «Сейчас попытки стимулировать инвестиции на региональном уровне — это выкинутые на ветер деньги, потому что инвестициям препятствует федеральная „замораживающая“ денежно-кредитная и налоговая политика. Ресурсов „передуть ветер“ в бюджете Пермского края нет»,— поясняет Антон Любич.
Дмитрий Теплов считает, что система приоритетных инвестиционных проектов «остается главным региональным инструментом поддержки модернизации предприятий за счет снижения ставки по налогу на прибыль». «Например, КРМЗ, как малая технологическая компания с выручкой до 4 млрд руб. в год, использует возможность снижения ставки по налогу на прибыль»,— поделился промышленник. Он добавил, что в перспективе предприятиям была бы полезна система региональной промышленной ипотеки: «Пермская „Деловая Россия“ неоднократно предлагала эту идею Фонду развития промышленности Пермского края. Предприятия смогут строить новые промышленные площади с фиксированными расходами вместо растущей аренды и размещать в них современное оборудование, наращивать объемы выпуска и создавать новые рабочие места».
"Business guide Промышленность и инновации". Приложение №220от 27.11.2026, стр. 14