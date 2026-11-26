«Снижение инвестиционной активности стало закономерным результатом повышения ключевой ставки в середине 2024 года»,— соглашается директор Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ), председатель Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Теплов. «Решение о повышении ключевой ставки государство приняло, чтобы избежать перегрева экономики в условиях острого дефицита кадров, сложившегося из-за низкой производительности труда. Эта задача была достигнута, перегрева мы избежали, но сегодня предприятия не могут брать кредиты на расширение и модернизацию — поэтому и нет экономического роста. Предпринимательское сообщество предвидело такое развитие ситуации и не раз за это время обсуждало его с представителями Центрального банка РФ и коммерческой банковской системы»,— поясняет эксперт. По его словам, «лучшим выходом в сложивших условиях могло бы стать не повышение и длительное удержание высокой ставки, а целенаправленные субсидии предприятиям, которые инвестируют в повышение производительности труда».