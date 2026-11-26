Операция «И»
Пермский край наращивает темпы производства импортозамещающих продуктов. За девять месяцев 2026 года в проекты по этому направлению было инвестировано около 1 млрд руб. Рост связан с общим федеральным трендом на развитие промышленности на фоне глобальных геополитических и макроэкономических изменений. По мнению экспертов, в настоящее время речь идет не столько о замене импортных товаров, сколько о технологическом суверенитете страны и развитии отечественного рынка. При этом собеседники подчеркивают, что путь к максимальной локализации требует времени и комплексной поддержки партнеров и государства.
Промышленные предприятия Прикамья активно участвуют в масштабном процессе импортозамещения. В то же время точно оценить объем инвестиций в региональные производства именно по «замещающему» направлению сложно. Это связано с тем, что невозможно оценить долю средств, направленных на импортозамещение, в общем масштабе выделяемых государством средств на поддержку промышленности.
Рейтинга лидеров «импортозамещающих» производств также не существует в открытом доступе. Эксперты предлагают ориентироваться в этом вопросе на косвенные признаки. Так, по оценке ПНИПУ, Прикамье входит в десятку ведущих промышленных территорий страны. Одним из самых эффективных инструментов оценки может считаться спрос на льготное финансирование, уверен преподаватель пермского политеха, кандидат технических наук Игорь Безукладников. Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) профинансировал в Прикамье за последние несколько лет 111 промышленных проектов на 27,8 млрд руб. при их общем бюджете 54,9 млрд руб. Из них 70 — новые или модернизированные производства. Кроме того, по данным краевого минпромторга, региональный ФРП только за девять месяцев 2026 года поддержал восемь проектов на сумму около 1 млрд руб.
«Раньше Пермский край по промышленному импортозамещению оценивался как крепкий середняк с сильными отраслевыми компетенциями, но в 2026-м регион демонстрирует результаты, позволяющие говорить о нем как об одном из потенциальных лидеров по интенсивности импортозамещающих проектов. Наблюдаются позитивные сдвиги в сфере промышленного замещения, активно запускаются новые производства»,— утверждает руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина.
Среди наиболее ярких примеров прогресса в краевом минпромторге называют несколько проектов. Так, в авиадвигателестроении выделяется создание двигателя ПД-14 для самолета МС-21 от ПАО «ОДК — Пермские моторы» и АО «ОДК-Авиадвигатель», семейство турбовентиляторных авиадвигателей ПС-90А и вертолетных редукторов, сконструированных в АО «Редуктор-ПМ». В приборостроении и фотонике это разработки ПАО «ПНППК», в химии и полимерах — продукция «Сибур-Химпрома» и «ГалоПолимер Пермь». В фармацевтике и медизделиях заметен опыт компании «Медисорб», в нефтегазовом и горном оборудовании — «Элкам-нефтемаш». В биотехнологиях отмечен опыт НПО «Биомед» и Пермской химической компании.
По мнению Игоря Безукладникова, успех в указанных сферах объясняется исторически сформировавшимися в регионе собственными инженерными школами.
Масштабные инвестиции обусловлены несколькими ключевыми факторами, уверены собеседники BG. Главный из них — исполнение поручений президента России в части укрепления технологической безопасности страны. В основе «замещающей» политики лежит постановление №719 федерального правительства. Документ утверждает балльную систему оценки уровня локализации разных видов продукции и определяет, какая из нее считается произведенной в России. Высокий балл гарантирует «пропуск» к участию в закупках для государственных и муниципальных нужд и прочие преференции. Так, государственный курс на замещение импортных продуктов, взятый еще в 2014 году, к 2026-му оформился в масштабную государственную программу по достижению полного технологического, промышленного и продовольственного суверенитета.
«Ключевые ориентиры — снижение зависимости от внешних поставок, углубление локализации, обеспечение качества, цены и сроков на уровне лучших мировых аналогов, замещение импорта на внутреннем рынке и укрепление экспортного потенциала»,— сообщили в минпромторге.
Приключения электроники Проекты по импортозамещению в Прикамье поддерживают несколько механизмов. В первую очередь это промышленная кооперация, в рамках которой краевые предприятия взаимодействуют как друг с другом, так и с крупнейшими российскими и зарубежными заказчиками. Сотрудничество получается особенно крепким благодаря участию в нем прикамских вузов и научно-исследовательских институтов (НИИ). По словам Игоря Безукладникова, в нашем регионе симбиоз между промышленниками и учеными теснее, чем во многих других территориях, из-за исторической интеграции региональной науки в отраслевые цепочки. Так, ученые из ПГНИУ, ПНИПУ и институтов Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН совместно с коллегами из НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование» активно участвуют в создании продуктов для авиации, нефтедобычи, калийной отрасли и фотоники.
Роль промкооперации выделяют и сами промышленники. В компании «Промобот» одним из удачных примеров называют создание роботизированного комплекса для лазерной наплавки металла в вакууме совместно с компанией «ИксВелд» и учеными пермского политеха. Значительная материальная поддержка оказывается по линии федерального и регионального фондов развития промышленности: предприятия могут рассчитывать на льготные займы, субсидии и гранты. Финансирование осуществляется также в рамках таких нацпроектов, как «Производительность труда», «Эффективная и конкурентная экономика» и «Средства производства и автоматизации». Кроме того, созданы локальные территории с рядом преференций для резидентов: например, особая экономическая зона «Пермь».
На общее дело работает участие промышленников в российских и зарубежных выставках, где продукция региональных предприятий демонстрируется на объединенном стенде. По данным минпромторга, прикамские производители активно взаимодействуют с зарубежными государствами в промышленной, научной и медицинской сферах. В частности, регион наращивает взаимодействие со странами Персидского залива, Центральной и Юго-Восточной Азии.
Эксперты утверждают, что самыми эффективными мерами оказываются те, в рамках которых государство дает дешевые «длинные» деньги под конкретный проект и не пытается заменить собой рынок. По этому критерию, уверен Игорь Безукладников, лучше всего работают именно займы ФРП: из 111 профинансированных прикамских проектов 70 уже запущены, а первые заемщики регионального фонда — Пермская научно-производственная приборостроительная компания и «Медисорб» — не только вернули ссуды, но и показали выручку в объеме 597 и 373 млн руб. при займах в 35 и 29 млн руб. соответственно. При этом средства, выделяемые ФРП на модернизацию производств — единственная действующая сегодня программа поддержки, считает директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов. «Однако их целесообразно брать под расширение производства, а сегодня в России нет достаточного спроса на серийную продукцию»,— отмечает собеседник.
Масштаб поддержки обеспечил довольно высокие общие темпы импортозамещения. По словам Игоря Безукладникова, за четыре года удалось закрыть широкую часть задач в выпуске массовых товаров, базовых материалов и финальной сборки. При этом «глубокая» часть (компонентная база и средства производства) только берется в разработку. Доля отечественных аналогов в закупках промышленности выросла с 30 до 53%, но более половины компаний по-прежнему нуждаются в замещении оборудования и комплектующих. «Заместительская» задача фактически решена в агропроме и пищевой переработке (доля отечественной сельхозтехники на рынке достигает 87%), в кабельной продукции, трансформаторах и силовом оборудовании.
Существенный прогресс достигнут в нефтегазовом и насосном оборудовании, производстве авиадвигателей. Татьяна Букина выделяет и отрасль машиностроения: по ее словам, Пермский край закрывает критическую нишу в выпуске компонентов для железнодорожного транспорта. Так, компания «Уралэнергосервис» развивает производство тяговых электродвигателей для электропоездов «Финист» и «Ласточка», ранее приводившихся в движение моторами немецкого Siemens.
«Кроме того, Прикамье — единственный регион России, где производится вспенивающийся полистирол: „Сибур-Химпром“ выпустил 1,5 млн тонн этого стратегического полимера, полностью закрыв потребности страны и заместив поставки из Европы и Азии»,— говорит Татьяна Букина. Список узлов и компонентов, остающихся критически зависимыми от зарубежных поставок и не имеющих прямых аналогов в России, за четыре года заметно сократился, утверждают эксперты. Однако в зоне риска по-прежнему остаются станкостроение, микроэлектроника, фармацевтические субстанции и промышленное ПО. Полноценного замещения в этих секторах пока нет. «Развитие этих направлений требует глубоких фундаментальных знаний. Например, производство современных чипов невозможно без полноценной технологической системы, создать ее за несколько лет нереально»,— уверена Татьяна Букина.
Нам параллельно Импортозамещение в России, первоначально нацеленное на замену товаров повседневного спроса, утратило временный характер, утверждают собеседники. Теперь программа подразумевает достижение более сложных с технологической точки зрения целей: к примеру, разработку и производство продуктов в IT-инфраструктуре, микроэлектронике и оборонно-промышленном комплексе. Поэтому кроме общих для промышленности проблем, связанных с высокой стоимостью заемных средств и подбором кадров, «импортозаместителям» предстоит решить ряд узкоспециализированных задач.
Факторов, тормозящих локомотив процесса, несколько. Ключевой — отсутствие доступа к внешним рынкам, на которые можно было бы массово экспортировать отечественные товары, за счет объемов снижая их себестоимость. Постановление №719 гласит: объем отечественных компонентов в оборудовании с каждым годом должен расти. При этом сам по себе российский рынок гораздо меньше азиатского и европейского, меньше объемы выпуска и спрос, а значит, выше ценники.
«Как и большинство российских машиностроителей, продолжаем решать задачи с замещением ключевых европейских компонентов на российские. Подбирая отечественные, стремимся одновременно сохранить качество оборудования и не повысить критически себестоимость готовой продукции. Это сложно, но необходимо для обеспечения технологической независимости страны»,— подчеркивает Дмитрий Теплов.
Трудности возникают и при переходе на отечественные аналоги импортных товаров. По словам представителей «Промобота», чьи продукты максимально локализованы, сказывается нехватка компонентной базы. По оценкам отраслевых экспертов, для сборки полностью отечественных роботов в России не хватает примерно 80% собственных комплектующих.
Другим ограничителем технологического суверенитета отчасти выступает параллельный импорт. Если четыре года назад он спас производства от остановки (без запчастей к импортному парку станков замещать было бы просто не на чем), то сегодня стал частью постоянной логистики. По мнению собеседников, в долгосрочной перспективе доступность этого механизма снижает мотивацию к локализации, особенно если предприятие может получить привычный импортный аналог, пусть и с определенной наценкой.
«Для реального импортозамещения нужен баланс: параллельный импорт как временная мера плюс системные стимулы для перехода на отечественные решения»,— согласны с этими выводами в компании «Промобот».
На этом фоне особняком стоит оценка границы между разумным замещением и экономически неэффективным стремлением «сделать все свое». По мнению Игоря Безукладникова, безусловное право на жизнь есть у критически важных продуктов, уровень спроса на которые позволяет окупить разработку, а также у решений с высоким экспортным потенциалом. Опасность, уверяет собеседник, в другом — в стремлении набрать баллы локализации ради допуска к госзакупкам. «Когда предприятие просто переупаковывает импортный узел — это не импортозамещение, а имитация, отнимающая деньги у настоящих разработчиков»,— резюмирует эксперт.
"Business guide Промышленность и инновации". Приложение №220от 27.11.2026, стр. 11