Эксперты утверждают, что самыми эффективными мерами оказываются те, в рамках которых государство дает дешевые «длинные» деньги под конкретный проект и не пытается заменить собой рынок. По этому критерию, уверен Игорь Безу­кладников, лучше всего работают именно займы ФРП: из 111 профинансированных прикамских проектов 70 уже запущены, а первые заемщики регионального фонда — Пермская научно-производственная приборостроительная компания и «Медисорб» — не только вернули ссуды, но и показали выручку в объеме 597 и 373 млн руб. при займах в 35 и 29 млн руб. соответственно. При этом средства, выделяемые ФРП на модернизацию производств — единственная действующая сегодня программа поддержки, считает директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов. «Однако их целесообразно брать под расширение производства, а сегодня в России нет достаточного спроса на серийную продукцию»,— отмечает собеседник.