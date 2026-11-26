Реконструкцию трех трамвайных маршрутов в Саратове продлили до лета 2027 года
Подрядчик выплатит неустойку за просрочку
Арбитражный суд Саратовской области утвердил мировые соглашения между АО «Московский Метрострой» и ООО «Саратовгорэлектротранс» (СГЭТ) и перенес срок реконструкции трамвайных линий маршрутов №3, 6 и 8 на 15 июня 2027 года. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.
Московская компания обратилась в суд с тремя исками в октябре. Она просила обязать СГЭТ подписать дополнительное соглашение к договору генерального подряда на строительство трамвайных линий этих маршрутов. По маршруту №3 («6-я Дачная — Мирный переулок») работы должны были завершиться 10 октября 2026 года, теперь срок сдвинут на 248 дней. За просрочку с 11 октября до даты утверждения мирового соглашения «Метрострой» выплатит неустойку. По маршрутам №6 («6-я Дачная — школа №52») и №8 («Стадион „Волга“ — Комсомольский поселок») срок продлен с 15 октября 2026 года до 15 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что движение трамвая №3 через Мирный переулок планируют открыть до конца ноября. Кроме того, объявлен аукцион на реконструкцию трамвайного маршрута №11. Начальная цена контракта составляет 4,4 млрд руб., работы предполагается завершить к 30 ноября 2027 года. Завтра последний день приема заявок на участие в закупке.
В октябре СГЭТ также объявил конкурс на закупку еще 41 трамвая. Максимальная цена контракта, по данным ЕИС «Закупки», превышает 5,9 млрд руб., поставки должны идти поэтапно до середины 2030 года. Сегодня был заключен контракт с поставщиком.