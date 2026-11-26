Московская компания обратилась в суд с тремя исками в октябре. Она просила обязать СГЭТ подписать дополнительное соглашение к договору генерального подряда на строительство трамвайных линий этих маршрутов. По маршруту №3 («6-я Дачная — Мирный переулок») работы должны были завершиться 10 октября 2026 года, теперь срок сдвинут на 248 дней. За просрочку с 11 октября до даты утверждения мирового соглашения «Метрострой» выплатит неустойку. По маршрутам №6 («6-я Дачная — школа №52») и №8 («Стадион „Волга“ — Комсомольский поселок») срок продлен с 15 октября 2026 года до 15 июня 2027 года.