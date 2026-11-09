Вячеслав Володин анонсировал второй этап модернизации саратовского трамвая
В городе обновят еще 4 маршрута
До конца ноября в Саратове планируют завершить реконструкцию трамвайного маршрута № 3. Подвижной состав сможет курсировать через Мирный переулок, что будет означать завершение первого этапа модернизации городского электротранспорта, сообщил спикер ГД РФ Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратов.
На данный момент в облцентре обновили 67 км трамвайных путей, реконструировали маршруты №№ 9, 8, 6, 3, закупили новые вагоны — 16 «Витязей», 39 «Богатырей» и 6 «Львят». Кроме этого, в Саратове появились новые остановочные павильоны с информационными табло. В рамках программы по модернизации саратовского трамвая была заменена контактная сеть, реконструирован путепровод через железнодорожные пути на Стрелке и благоустроена прилегающая территория.
Вячеслав Володин анонсировал начало второго этапа работ. Обновление ждет трамвайные маршруты №№ 11, 4, 10 и 7. Саратов закупит еще 41 трамвай и отремонтирует Кировское и Заводское депо. Председатель ГД отметил, что от местных властей требуется лишь эффективная реализация и контроль проекта.