Вячеслав Володин анонсировал второй этап модернизации саратовского трамвая

На данный момент в облцентре обновили 67 км трамвайных путей, реконструировали маршруты №№ 9, 8, 6, 3, закупили новые вагоны — 16 «Витязей», 39 «Богатырей» и 6 «Львят». Кроме этого, в Саратове появились новые остановочные павильоны с информационными табло. В рамках программы по модернизации саратовского трамвая была заменена контактная сеть, реконструирован путепровод через железнодорожные пути на Стрелке и благоустроена прилегающая территория.