Для инвесторов предусмотрена ставка налога на прибыль 2% в первые пять лет, до 5% — в следующие пять лет и далее — до 14,5%. Резиденты освобождены от налога на имущество и транспортного налога. Для них также готовят кадры, в планах - строительство жилья и конгрессного центра. По данным конец третьего квартала 2026 года, общая сумма налоговых льгот, полученных резидентами с момента создания площадки, составила порядка 760 млн руб.