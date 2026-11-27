Нижегородскую ОЭЗ «Кулибин» готовят к созданию мультимодального порта
Новая площадка свяжет промышленный потенциал региона с международной логистикой
Власти Нижегородской области с согласования правительства РФ расширили особую экономическую зону «Кулибин» на 117,7 га в Борском округе. На новой площадке планируется создать мультимодальный порт с промышленными объектами и зерновыми терминалами. Механизм реализации пока прорабатывается. Рассматриваются два варианта: заключение концессии или привлечение исключительно частных средств.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что регион ставит перед собой крайне амбициозную задачу – создать не просто порт, а мультимодальный хаб, который соединит промышленный потенциал региона с международной логистикой.
Как сообщил заместитель губернатора Егор Поляков, объект должен увеличить объемы речных грузоперевозок и дать нижегородским компаниям возможность выйти на международный рынок: в Иран, ОАЭ, страны Африки через Каспийское море и черноморский бассейн, а также в Китай - через Северный морской путь. Ожидается, что годовой грузооборот порта составит 1 млн тонн зерновых и прочих грузов, а также 100 тыс. контейнеров.
Также на территории ОЭЗ «Кулибин» на Бору появятся промышленно-производственные корпуса формата «light industrial» общей площадью до 90 тыс. кв. м. со всей необходимой инфраструктурой - дороги, инженерные сети, локальные очистные сооружения и портовые краны. В инфраструктуру борской части ОЭЗ планирует инвестировать AVA Group. Интерес проявляют и другие инвесторы. Для застройщиков нижегородские власти ввели упрощенный порядок аренды земли без торгов.
Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин считает, что развитие мультимодальной логистики станет дополнительным фактором привлечения инвесторов. По его словам, строительство порта расширит возможности перевозки промышленной продукции разными видами транспорта. При этом востребованность инфраструктуры будет зависеть от фактических грузопотоков и потребностей предприятий.
Основная площадка ОЭЗ «Кулибин» создается с 2020 года в Дзержинске. Сейчас она занимает 841,7 га. За шесть лет в создание зоны вложено свыше 10 млрд руб. Резидентами ОЭЗ являются 55 компаний. Они намерены инвестировать в свои производства свыше 160 млрд руб., из которых уже вложено более 42 млрд руб. На предприятиях создано свыше 1200 рабочих мест.
Для инвесторов предусмотрена ставка налога на прибыль 2% в первые пять лет, до 5% — в следующие пять лет и далее — до 14,5%. Резиденты освобождены от налога на имущество и транспортного налога. Для них также готовят кадры, в планах - строительство жилья и конгрессного центра. По данным конец третьего квартала 2026 года, общая сумма налоговых льгот, полученных резидентами с момента создания площадки, составила порядка 760 млн руб.
В 2026 году «Кулибин» занял второе место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, поднявшись за год на две позиции, сообщили в областном правительстве. Рейтинг составляет Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства экономического развития РФ. Нижегородская зона также снова заняла третье место в рейтинге устойчивого развития ОЭЗ России.
Губернатор Глеб Никитин сообщил, что власти Джалал-Абадской области Киргизии попросили нижегородских коллег обеспечить управление местным индустриальным парком. По словам главы региона, одним из значимых направлений работы ОЭЗ и области остается привлечение иностранных инвестиций и взаимодействие с международными партнерами.
Интерес к площадке, как отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский, проявляют китайские компании, которые рассматривают проекты в обрабатывающей промышленности. Индийская «Мерил Инновации», инвестировавшая в ОЭЗ, запустит производство изделий для медицинской реабилитации.
По словам доцента кафедры маркетинга Финансового университета при правительстве РФ Вадима Кудряшова, в 2019–2025 годах объем налоговых преференций резидентам зон с особым экономическим статусом вырос более чем в пять раз. При этом основное преимущество таких площадок сместилось от фискальных льгот к скорости и определенности запуска проектов: инвесторы получают подготовленную территорию, подключенные сети и понятный административный порядок.
Эксперт отметил, что за пять лет площадь ОЭЗ «Кулибин» пришлось увеличить более чем в 11 раз с 2020 года. По его оценке, это указывает на реальный спрос со стороны инвесторов.
Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко заявил, что готовые промышленные площади дают арендаторам доступ к инфраструктуре и сервисам. Это позволяет малым и средним предприятиям экономить время и средства, а региону — привлекать больше инвесторов.
Михаил Лабудин отметил, что такие проекты позволяют привлекать частный капитал к развитию промышленных территорий без финансирования всех объектов исключительно за счет бюджета. Однако длительный срок возврата вложений и риск неполной загрузки сохраняются, поэтому эффективность зависит от условий конкретного проекта, а не от статуса ОЭЗ.
По оценке Вадима Кудряшова, налоговые льготы перестали быть единственным или главным критерием выбора площадки. Инвесторы уделяют больше внимания готовой инфраструктуре, транспортной доступности и скорости запуска производства, в том числе риску задержек при подключении к сетям.
«Наша особая экономическая зона поднялась с четвертого на второе место в общем рейтинге всех ОЭЗ России. Она была создана в 2020 году и уже стала одной из передовых преференциальных территорий в стране. И я считаю, что история ее строительства – с учетом сроков и масштабов – это тот опыт, который может быть полезен многим другим регионам России. И мы готовы им делиться», – резюмировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.