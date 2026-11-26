Футболисты «Оренбурга» победили «Спартак» в матче Кубка России
В четверг, 26 ноября, состоялся матч 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Оренбург» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч забил полузащитник «Оренбурга» Ренат Голыбин.
По итогам шести туров группового этапа Пути РПЛ «Спартак» и «Оренбург» набрали по 13 очков. Столичная команда по дополнительным показателям занимает первое место в квартете А. Обе команды вышли в плей-офф Пути РПЛ турнира. Следующим соперником «Оренбурга» будет «Ростов», а «Спартак» сразится с ЦСКА.