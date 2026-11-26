По итогам шести туров группового этапа Пути РПЛ «Спартак» и «Оренбург» набрали по 13 очков. Столичная команда по дополнительным показателям занимает первое место в квартете А. Обе команды вышли в плей-офф Пути РПЛ турнира. Следующим соперником «Оренбурга» будет «Ростов», а «Спартак» сразится с ЦСКА.