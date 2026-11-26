По данным Rusprofile.ru, ООО «Агрокомплекс "Метака"» было зарегистрировано в июле 2010 года в Новоусманском районе Воронежской области. Уставный капитал — 20 млн руб. Основной вид деятельности — упаковывание товаров. Владелец и руководитель (до начала процедуры банкротства) — Батырхан Будайханов. Он также контролирует местные ООО «ТД "Московский-РВ"» (также в процессе банкротства), ООО «Винегрет», ООО «Винегрет 2», ООО «Винегрет плюс», ООО «Продуктовая поляна». 2024 год «Агрокомплекс "Метака"» отработал с выручкой в 7,9 млн руб. и чистым убытком в 280 млн руб.