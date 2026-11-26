В Ярославской области предупредили о метели и гололедице
В Ярославской области с 18:00 26 ноября до 18:00 27 ноября ожидаются снег, метель и гололедица, сообщило региональное управление МЧС. Порывы северо-западного ветра могут достигать 12–17 м/с, видимость во время снегопада снизится до 1 км.
МЧС рекомендовало водителям воздержаться от поездок на личном транспорте. Тем, кто выезжает на дорогу, ведомство напомнило о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию и быть особенно внимательными на пешеходных переходах возле образовательных учреждений. Телефон экстренных служб — 112.