«Группа ЛСР» — один из крупнейших российских девелоперов, основанный в Петербурге в 1993 году. Компания выросла из строительного бизнеса и со временем расширила деятельность: сейчас она не только возводит жилую и коммерческую недвижимость, но и производит строительные материалы. Помимо Петербурга и Ленинградской области, ЛСР работает в Москве, Екатеринбурге и других регионах. История холдинга началась с приобретения производственного комплекса ОАО «Стройдеталь».