Акции петербургской группы ЛСР выросли на 15% после обвала из-за делистинга
Акции «Группы ЛСР» на Московской бирже в ходе торгов 26 ноября прибавили более 15%, достигнув 844 руб. за бумагу. К 15:40 рост замедлился до 9,56%, а стоимость акций составила 802,2 руб.
Днем ранее бумаги застройщика резко подешевели после того, как стало известно о планах компании уйти с биржи. 24 ноября совет директоров ЛСР одобрил вынесение на внеочередное собрание акционеров вопроса о делистинге и прекращении публичного статуса. На этой новости акции упали на 13,63% — до 736 руб. за штуку. Собрание акционеров назначено на 28 декабря. Также компания рассматривает возможность выкупа собственных акций, однако его условия пока не раскрыты.
«Группа ЛСР» — один из крупнейших российских девелоперов, основанный в Петербурге в 1993 году. Компания выросла из строительного бизнеса и со временем расширила деятельность: сейчас она не только возводит жилую и коммерческую недвижимость, но и производит строительные материалы. Помимо Петербурга и Ленинградской области, ЛСР работает в Москве, Екатеринбурге и других регионах. История холдинга началась с приобретения производственного комплекса ОАО «Стройдеталь».