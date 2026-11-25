Один к восемнадцати
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Россия передала Украине 250 тел и получила взамен 22. Обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Об этом сообщило агентство БелТА, эту информацию в сообщении для РБК также подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Предыдущий обмен прошел 22 октября: тогда украинской стороне передали 252 тела, российской — 25. Всего с начала 2026 года стороны провели десять обменов телами погибших. С учетом последней передачи Россия вернула Украине 5566 тел, получив взамен 313. Таким образом, на одно переданное российской стороне тело приходится почти 18 возвращенных Украине.
Нынешний обмен продолжает тенденцию, сложившуюся в 2025 году: Украина получает от России значительно больше тел погибших, чем передает обратно. В феврале сообщалось, что за предыдущий год украинской стороне передали 16 483 тела, российской — 464. В 2026 году разница сохранилась, хотя масштабы отдельных передач сократились: после апрельской партии из 1 тыс. тел последующие обмены проходили преимущественно партиями по 250–260 тел (см. график).