Нынешний обмен продолжает тенденцию, сложившуюся в 2025 году: Украина получает от России значительно больше тел погибших, чем передает обратно. В феврале сообщалось, что за предыдущий год украинской стороне передали 16 483 тела, российской — 464. В 2026 году разница сохранилась, хотя масштабы отдельных передач сократились: после апрельской партии из 1 тыс. тел последующие обмены проходили преимущественно партиями по 250–260 тел (см. график).