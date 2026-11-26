Суд приостановил работу канатной дороги на горнолыжном комплексе в Хакасии
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Саяногорский горсуд (Хакасия) запретил АО «Русгидро туризм» на 90 суток использовать канатную дорогу на территории горнолыжного комплекса в рабочем поселке Черемушки. Организацию признали виновной по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), сообщает пресс-служба суда.
По материалам дела, 21 июня этого года в результате сильного порыва ветра на канатную дорогу упало дерево, что привело к остановке ее работы. В кабине в этот момент находились семь человек, на эвакуацию которых спасателям потребовалось три часа.
В октябре 2025 года организацию уже привлекали к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 200 тыс. руб. за нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации канатной дороги. «Однако меры по исключению возможности падения деревьев на канатную дорогу не были приняты», — говорится в сообщении. В управлении ФСПП Хакасии уточнили, что судебные приставы опечатали пропускной пункт на канатную дорогу.
Туркомплекс «Черемушки» принадлежит АО «Русгидро туризм». Согласно ЕГРЮЛ, учредителем компании выступает ПАО «Русгидро».