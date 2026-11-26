Робот на проводе
Как ИИ и Telecom API помогают бизнесу юга России экономить
Бизнес на юге России активно внедряет в свои процессы технологии на базе искусственного интеллекта, свидетельствуют данные исследований. Участники рынка отмечают, что затраты на содержание сотрудников контакт-центров и отделов продаж побуждают компании перераспределять нагрузку, передавая обработку коммуникаций голосовым роботам, а каналы связи объединять с корпоративными системами через интерфейсы Telecom API. Это, по словам экспертов, позволяет увеличивать объемы обработки обращений без пропорционального расширения штата.
Ростовская область и Краснодарский край входят в число регионов с активным внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Согласно аналитике Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в южных регионах насчитывается от 300 до 550 организаций, использующих ИИ-решения, а 25–50% организаций на Кубани и Доне применяют искусственный интеллект для поддержки управления, а также обработки текста и звуковых данных.
К числу «умных» технологий, облегчающих жизнь бизнесу, относятся также виртуальные АТС и Telecom API. Кстати, в инфраструктуру связи и цифровых сервисов в Ростовской области до 2030 года намерены вложить более 2 млрд руб. Об этом в своих соцсетях сообщал первый вице-губернатор донского региона Алексей Господарев. По его словам, в партнерстве с ведущими телеком-компаниями власти Ростовской области намерены улучшать качество связи в отдаленных и труднодоступных районах Дона, а также внедрять проект «Безопасный двор», развивать городскую сеть Wi Fi и навигационные системы.
«Не “больше людей”, а “умнее процессы”»
По данным исследования «ТМТ Консалтинг», российский рынок виртуальных АТС в 2025 году вырос на 17,1%, до 34,4 млрд руб., а число компаний-пользователей увеличилось до 540,7 тыс. Аналитики компании отмечают, что рост сегмента все больше определяется не подключением новых абонентов, а глубокой автоматизацией процессов.
Параллельно растет и рынок Telecom API, позволяющий встраивать голосовую связь, SMS и мессенджеры в сервисы компаний: в 2025 году он прибавил 23%, достигнув 9 млрд руб. Согласно рейтингу провайдеров телеком API 2026, по версии CnewsMarket, лидером рынка является МТС Exolve (АО «МТТ») с платформой МТС Exolve (965 баллов), на втором месте — «Манго Телеком» с платформой Mango Office (963 балла), на третьем - Voximplant и Телфин с одноименными платформами (по 928 баллов). Также в ТОП-5 вошли MCN Telecom и Авантелеком (826 и 792 балла соответственно).
В CnewsMarket уточняют, что в рейтинге российских платформ телеком API решения сравнивались по функциям телефонии и обмена сообщениями, инструментам управления звонками и рассылками, возможностям интеграции, полноте API и доступности документации. Также оценивались инструменты речевой аналитики и ИИ, включая транскрибирование, суммаризацию разговоров и голосовых роботов. Отдельное внимание уделялось безопасности, функциональности личного кабинета и качеству технической поддержки.
«Платформы телеком API — это программные интерфейсы для интеграции инструментов связи с корпоративными системами: CRM, контакт-центрами, приложениями и сервисами автоматических обзвонов. С помощью API можно управлять звонками и номерами, отправлять SMS и сообщения в мессенджеры, получать записи разговоров и аналитику, автоматизировать взаимодействие с клиентами. Интеграция позволяет выстраивать коммуникации непосредственно в рабочих системах компании, не переключаясь между сторонними сервисами»,— пояснили в CnewsMarket.
По словам руководителя практики по решениям для контакт-центров K2Tech Дмитрия Песоцкого, Telecom API позволяет интегрировать голосовую связь, мессенджеры, геолокацию и инструменты аутентификации непосредственно в корпоративные IT-системы.
«Телеком-аналитика помогает отслеживать взаимодействие клиента с компанией в разных каналах, выявлять узкие места обслуживания и находить возможности для его улучшения»,— говорит господин Песоцкий.
По словам руководителя ростовского филиала МТС Игоря Марьясова, сегодня бизнес на юге России живет в режиме постоянного балансирования: с одной стороны — растущие ожидания клиентов («ответьте сейчас», «вернитесь с решением до конца дня»), с другой — жесткие бюджетные рамки.
«Фонд оплаты труда — одна из самых ощутимых статей расходов в компаниях Ростовской области, а найм даже одного сотрудника может означать перераспределение средств с маркетинга, рекламы или закупки. Но есть и третий путь — не “больше людей”, а “умнее процессы”. И именно здесь на сцену выходит автоматизация коммуникаций, где платформа МТС Exolve становится не просто инструментом, а полноценной компенсацией кадрового дефицита»,— говорят в телекоммуникационной компании.
Робот берет на себя рутину
Конкуренция между ключевыми игроками — среди которых МТС Exolve, «Телфин», Mango Office — смещается от простейшей организации связи к тому, насколько эффективно технологии помогают передавать данные между системами и решать задачи конкретных отраслей, отмечают эксперты. По их словам, практика показывает, что бизнес начинает с операций, которые легко формализовать. В массовом сегменте до 70% входящих обращений носят стандартный характер: это уточнение статуса покупки, времени доставки или графика работы. По разным оценкам, такие запросы составляют до 60–70% всей нагрузки на колл-центр.
«Большая часть времени операторов уходит на механическое повторение одних и тех же фраз. Это не про профессионализм и не про ценность сотрудника — это про неэффективное использование ресурсов. Автоматизация здесь работает как “цифровой помощник”: она берет на себя рутину, освобождая людей для задач, где действительно нужен человеческий интеллект — сложные переговоры, работа с возражениями, удержание клиента, продажи»,— рассказали в ростовском филиале МТС.
Решения актуальны для образовательной экосистемы «ИнтернетУрок», работающей онлайн из любой точки России, включая Ростов-на-Дону. Виртуальный ассистент обрабатывает около тысячи ежедневных звонков от родителей и школьников, снижая пиковые нагрузки на линию. В платформе заказа корпоративного такси Bibi (работает более, чем в 700 городах России, включая Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи и Ставрополь) использование инструментов телеком API в 500 городах России для информирования водителей и клиентов позволило сократить расходы на коммуникации в 1,5 раза. Еще одним примером подобной автоматизации выступает ювелирный онлайн-ритейлер «UVI Ювелирочка», где голосовые сервисы повысили производительность колл-центра и на 7% увеличили долю своевременных оплат за счет своевременных автонапоминаний.
Ежедневно в барбершопы «Мужики Про», работающие в 21 городе России, включая Краснодар и Сочи, записываются тысячи клиентов. Каждая запись требует подтверждения, и эту задачу теперь берет на себя голосовой помощник. Он самостоятельно обзванивает клиентов накануне визита, уточняет, придут ли они, и фиксирует ответ в CRM-системе.
«Если клиент хочет перенести визит либо задать дополнительные вопросы, робот передает звонок администратору. В результате доля подтвержденных записей выросла на 30%, а администраторы освободились от рутинных звонков и могут уделять больше внимания гостям в барбершопе. Сейчас робот звонит за два часа до визита, сразу фиксирует ответ в CRM, а если человек хочет перенести запись или что-то уточнить, переводит звонок на человека, так что гость не остается один на один с автоматом. В конечном итоге выигрывают и клиенты, и бизнес»,— рассказал ИТ-директор сети «Мужики Про» Владислав Логинов.
Кроме того, МТС Exolve предоставил сети барбершопов сервис «Авторизованный вызов». Теперь при входящем звонке клиенты видят на экране телефона бренд вместе с номером и благодаря этому чаще отвечают на звонки.
По словам Игоря Марьясова, голосовой робот способен осуществлять сотни тысяч вызовов в час и обрабатывать звонки без участия администратора. «Это позволяет компании, базирующейся, допустим, в Ростове-на-Дону, масштабировать сервис на все филиалы — вне зависимости от региональной привязки, а также не зависеть от загрузки сотрудников. Вместе с “Авторизованным вызовом” решение помогает бизнесу выстраивать прозрачную и удобную коммуникацию с клиентами»,— рассказал господин Марьясов.
Обработка и смысловой анализ
По словам экспертов, автоматизация не ограничивается простым приемом и распределением вызовов. Следующий этап — обработка и смысловой анализ информации, которая накапливается в процессе общения с клиентами. По данным компании «Телфин», после роста спроса на речевую аналитику на 127% в 2025 году, за первое полугодие текущего года показатель увеличился еще на 52%, при этом основную активность проявляет торговый сектор.
«Рынок постепенно отказывается от контроля формальных показателей вроде длительности вызова или скорости ответа в пользу глубокого понимания контекста и тональности диалогов»,— отмечает генеральный директор компании «Телфин» Мария Тюрина.
По ее словам, с помощью искусственного интеллекта бизнес переходит от реактивной модели работы к проактивной стратегии. Предиктивные алгоритмы позволяют менять саму логику коммуникаций: системы переходят от констатации фактов к выдаче конкретных рекомендаций в режиме реального времени.
«На основе семантического разбора и анализа тональности ИИ способен спрогнозировать вероятность оттока клиентов или готовность к сделке еще в процессе общения, автоматически предлагая перевести вызов на старшего менеджера или применить персональную скидку. В результате управленческие решения и коррекция сценариев продаж начинают базироваться на объективном анализе массива данных, а не на интуитивных предположениях»,— говорит госпожа Тюрина.
Сдерживающим фактором для полного отказа от человеческого участия остается необходимость сохранения высокого качества сервиса в нетиповых ситуациях, считает Игорь Марьясов. По его словам, намерение передать часть первичных коммуникаций виртуальным помощникам рассматривают и компании, работающие полностью вручную.
«Чтобы не превратить автоматизацию в раздражитель, следует четко разделять сценарии. Робот должен уметь вовремя передавать обращение человеку и сообщать ему контекст. Также следует сохранять возможность быстрого выхода на оператора. Кнопка “позвать человека” должна быть заметной и работать без задержек. Необходимо следить за метриками: время ожидания, доля автоматических ответов, удовлетворенность клиентов — эти показатели помогают вовремя корректировать процессы»,— рассказывает руководитель ростовского филиала МТС.
В ветеринарной клинике «ВетПро» фиксируют рост числа звонков вслед за увеличением потока пациентов. Директор клиники Сергей Воеводин отмечает, что расширять штат администраторов вслед за растущей нагрузкой становится все сложнее: это увеличивает расходы на персонал, а поиск и обучение новых сотрудников требуют времени. По его мнению, запись на прием, уточнение времени визита и другие организационные вопросы можно передать автоматизированному помощнику, оставив администраторам обращения, требующие индивидуального подхода, в том числе связанные с состоянием животного.
Игорь Марьясов отмечает, что для бизнеса автоматизация коммуникаций — это, прежде всего, современный способ оставаться конкурентоспособным при ограниченных ресурсах. Телеком-платформа, по словам эксперта, дает возможность ростовским компаниям закрывать типовые сценарии без найма новых сотрудников, повышать качество сервиса и делать расходы на коммуникации прозрачными и управляемыми.
«Экономический эффект таких внедрений зависит от точности настроенных сценариев. Для бизнеса имеют значение не просто процент переданных роботу звонков, а стоимость поддержки, скорость обслуживания и то, насколько высвобожденное время сотрудников используется для решения сложных задач. Автоматизация дает малому и среднему бизнесу Ростовской области возможность масштабироваться постепенно — начать с одного рутинного процесса и оценить реальную экономию ресурсов. В конечном счете цифровой контур берет на себя основной поток повторяющихся операций, позволяя штатным специалистам сфокусироваться на удержании клиентов, обработке нестандартных запросов и увеличении продаж»,— резюмирует Игорь Марьясов.