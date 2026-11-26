«Если клиент хочет перенести визит либо задать дополнительные вопросы, робот передает звонок администратору. В результате доля подтвержденных записей выросла на 30%, а администраторы освободились от рутинных звонков и могут уделять больше внимания гостям в барбершопе. Сейчас робот звонит за два часа до визита, сразу фиксирует ответ в CRM, а если человек хочет перенести запись или что-то уточнить, переводит звонок на человека, так что гость не остается один на один с автоматом. В конечном итоге выигрывают и клиенты, и бизнес»,— рассказал ИТ-директор сети «Мужики Про» Владислав Логинов.