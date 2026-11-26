Александр Беглов стал почетным гражданином Ханоя
Губернатору Петербурга Александру Беглову присвоили звание «Почетный гражданин столицы» Вьетнама. Церемония прошла 25 ноября во время официального визита петербургской делегации в Ханой. Звание присудили за вклад в развитие дружественных отношений и сотрудничества между двумя городами, сообщает вьетнамская газета Nhan Dan.
В тот же день господин Беглов встретился с секретарем парткома Ханоя Чан Дык Тхангом. Стороны обсудили сотрудничество в сфере городского железнодорожного транспорта, в том числе передачу опыта строительства и эксплуатации метро. Позже губернатор и председатель Народного комитета Ханоя Ву Дай Тханг подписали соглашение о совместной работе в этой области.
Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», петербургские специалисты помогут разработать проект одного из участков метро в Ханое. Для этого они проведут необходимые исследования, проконсультируют вьетнамских коллег и подготовят технические решения. Подробнее об этом — в материале «Ъ Северо-Запад» «Петербургско-ханойская линия».