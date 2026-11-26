В тот же день господин Беглов встретился с секретарем парткома Ханоя Чан Дык Тхангом. Стороны обсудили сотрудничество в сфере городского железнодорожного транспорта, в том числе передачу опыта строительства и эксплуатации метро. Позже губернатор и председатель Народного комитета Ханоя Ву Дай Тханг подписали соглашение о совместной работе в этой области.